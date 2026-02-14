HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền

Gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội

Bài và ảnh: NGỌC GIANG

Năm 2025, Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu dành nguồn lực đáng kể cho công tác an sinh xã hội, khẳng định rõ nét mục tiêu “ích nước - lợi nhà”

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt, năm qua, Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đạt tổng doanh thu tiêu thụ hơn 7.185 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 719 tỉ đồng. Công ty nộp ngân sách nhà nước 2.350,53 tỉ đồng, vượt hơn 220 tỉ đồng so với chỉ tiêu được giao.

Từ nguồn lực tài chính ổn định đó, Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thực hiện tốt vai trò doanh nghiệp nhà nước gắn với trách nhiệm xã hội. Riêng trong năm 2025, tổng kinh phí dành cho các hoạt động phúc lợi, xã hội - từ thiện đạt hơn 6,5 tỉ đồng, trong đó tập trung hỗ trợ các đối tượng yếu thế, học sinh nghèo hiếu học, gia đình chính sách và người dân gặp khó khăn do thiên tai.

Một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là việc hỗ trợ suốt đời một cựu tù kháng chiến, với mức trợ cấp 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, công ty đã đóng góp 1 tỉ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Tài trợ kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM (thông qua Quỹ Vì người nghèo TP HCM) để góp phần chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với mức tài trợ là 2 tỉ đồng.

Gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội - Ảnh 1.

Lãnh đạo công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo TP HCM tại Hội nghị tổng kết năm 2025

Công tác khuyến học - khuyến tài tiếp tục được công ty quan tâm đầu tư, trong năm 2025. Hàng chục nghìn quyển tập, hàng trăm suất học bổng cùng nhiều trang thiết bị phục vụ giáo dục đã được trao tặng cho học sinh trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 1,4 tỉ đồng. Ngoài ra, công ty còn tài trợ 200 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), góp phần tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó, học tốt.

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, công ty đã phối hợp với các địa phương trao hàng trăm phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đặc biệt khó khăn tại nhiều xã, phường trong tỉnh. Đáng chú ý, công ty còn dành 690 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Tây Ninh.

Song song với công tác an sinh xã hội, công ty cũng quan tâm chăm lo cho người bán vé số dạo - lực lượng gắn bó trực tiếp với hoạt động xổ số kiến thiết. Nhiều vật dụng thiết thực như áo mưa, nón bảo hiểm, bình nước uống, đèn pin soi vé, túi đựng vé, dép nhựa... đã được trao tận tay người bán vé, góp phần cải thiện điều kiện mưu sinh cho nhóm lao động yếu thế này.

Theo lãnh đạo công ty, trong năm 2026, bên cạnh mục tiêu tiếp tục hoàn thành và vượt kế hoạch nộp ngân sách, đơn vị sẽ duy trì và mở rộng các chương trình an sinh xã hội, gắn chặt hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng, qua đó khẳng định vai trò, ý nghĩa của xổ số kiến thiết trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin liên quan

Động thái mới của Bộ Tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

Động thái mới của Bộ Tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

(NLĐO) - Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng về phương án tổ chức lại các doanh nghiệp kinh doanh xổ số kiến thiết sau khi hợp nhất các tỉnh, thành phố

Các công ty xổ số kiến thiết được tiếp tục hoạt động như hiện tại

(NLĐO) – Từ nguồn kinh phí của các công ty xổ số kiến thiết và nguồn huy động đóng góp, khu vực phía Nam đã thực hiện rất hoạt động phúc lợi xã hội, từ thiện

Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu có doanh thu vượt ngưỡng 7.100 tỉ đồng

(NLĐO)- Vượt qua thách thức từ thị trường và thiên tai, XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 866 tỉ đồng.

