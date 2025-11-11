Động thái mới của Bộ Tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

Ngày 11-11, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

Theo đó, ngày 16-6, Bộ Tài chính có công văn về các công việc triển khai đối với hoạt động kinh doanh xổ số khi đơn vị hành chính cấp tỉnh mới chính thức đi vào hoạt động.

Tại công văn này, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các công ty xổ số kiến thiết tiếp tục hoạt động theo mô hình tổ chức hiện nay cho đến hết ngày 31-12 (bao gồm cả việc duy trì lịch quay số mở thưởng hiện hành).

Một đại lý vé số ở tỉnh Vĩnh Long với vé số trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án tổ chức lại các doanh nghiệp kinh doanh xổ số sau khi hợp nhất các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính cho biết trong thời gian đợi cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và để đảm bảo các hoạt động kinh doanh xổ số được tiến hành liên tục, ổn định, không ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách nhà nước, các công ty xổ số kiến thiết tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình tổ chức và lịch quay số mở thưởng như hiện nay cho đến thời điểm chính thức hoạt động theo mô hình mới theo thông báo của bộ.

"Bộ Tài chính sẽ thực hiện thông báo trước về thời điểm hoạt động theo mô hình mới để UBND các tỉnh, thành phố và các công ty xổ số kiến thiết chủ động trong hoạt động kinh doanh và sắp xếp tổ chức bộ máy" – công văn nêu rõ.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các công ty xổ số kiến thiết tổ chức hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn và tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Liên quan tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số, ngày 7-11, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về việc bộ này tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các công ty xổ số kiến thiết duy trì hoạt động theo mô hình hiện nay, cho đến khi có thông báo chính thức về thời điểm đi vào hoạt động với mô hình mới theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.



