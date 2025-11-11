Động thái mới của Bộ Tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Động thái mới của Bộ Tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

Công Tuấn

(NLĐO) - Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng về phương án tổ chức lại các doanh nghiệp kinh doanh xổ số kiến thiết sau khi hợp nhất các tỉnh, thành phố

Ngày 11-11, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

Theo đó, ngày 16-6, Bộ Tài chính có công văn về các công việc triển khai đối với hoạt động kinh doanh xổ số khi đơn vị hành chính cấp tỉnh mới chính thức đi vào hoạt động.

Tại công văn này, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các công ty xổ số kiến thiết tiếp tục hoạt động theo mô hình tổ chức hiện nay cho đến hết ngày 31-12 (bao gồm cả việc duy trì lịch quay số mở thưởng hiện hành).

Động thái mới của Bộ Tài chính về tổ chức lại công ty xổ số kiến thiết - Ảnh 1.

Một đại lý vé số ở tỉnh Vĩnh Long với vé số trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính  và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án tổ chức lại các doanh nghiệp kinh doanh xổ số sau khi hợp nhất các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính cho biết trong thời gian đợi cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và để đảm bảo các hoạt động kinh doanh xổ số được tiến hành liên tục, ổn định, không ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách nhà nước, các công ty xổ số kiến thiết tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình tổ chức và lịch quay số mở thưởng như hiện nay cho đến thời điểm chính thức hoạt động theo mô hình mới theo thông báo của bộ.

"Bộ Tài chính sẽ thực hiện thông báo trước về thời điểm hoạt động theo mô hình mới để UBND các tỉnh, thành phố và các công ty xổ số kiến thiết chủ động trong hoạt động kinh doanh và sắp xếp tổ chức bộ máy" – công văn nêu rõ.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các công ty xổ số kiến thiết tổ chức hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn và tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Liên quan tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số, ngày 7-11, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về việc bộ này tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các công ty xổ số kiến thiết duy trì hoạt động theo mô hình hiện nay, cho đến khi có thông báo chính thức về thời điểm đi vào hoạt động với mô hình mới theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.


Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số liên tục đổi thưởng cho người trúng độc đắc

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số liên tục đổi thưởng cho người trúng độc đắc

(NLĐO) - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam cho thấy Tây Ninh, TP HCM và Vĩnh Long tiếp tục có người trúng đặc biệt

Xổ số miền Nam: Lộ diện đôi vợ chồng trúng độc đắc và cách thức nhận thưởng

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận giải đặc biệt liên tục trúng tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

Xổ số miền Nam: Cần Thơ và Vĩnh Long tiếp tục có người trúng độc đắc

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam cho thấy giải đặc biệt và giải an ủi tiếp tục trúng tại Cần Thơ và Vĩnh Long

vé số Xổ số kiến thiết Phạm Minh Chính Phó Thủ tướng giải đặc biệt kết quả xổ số miền nam Bộ Tài chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo