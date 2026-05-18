Gắng sức giữ lửa sân khấu cải lương

Cuộc thi "Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026", do Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, đã khai mạc tối 17-5 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), thu hút đông đảo văn nghệ sĩ và khán giả tham dự.

Đa dạng, sinh động

Cuộc thi "Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026" sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 23-5 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP HCM). Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra tối 23-5, cũng tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Cuộc thi năm nay quy tụ nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tham gia. Trong đó, đáng chú ý là Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Cao Văn Lầu, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật TP Cần Thơ, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa…

"Điều đáng chú ý tại cuộc thi năm nay là sự xuất hiện của nhiều lực lượng, từ các nhà hát công lập có truyền thống lâu năm đến những đơn vị xã hội hóa, đoàn tư nhân và trung tâm văn hóa - nghệ thuật địa phương. Sự đa dạng ấy tạo nên diện mạo sinh động cho cuộc thi năm nay" - NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, nhận xét.

Các nghệ sĩ tham gia khai mạc cuộc thi “Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026” tại Nhà hát Thành phố. Ảnh: B.T.C

Khán giả yêu thích sân khấu cải lương đang rất háo hức bởi ngay đêm thi 18-5, các nghệ sĩ thuộc Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang sẽ tranh tài. Nhiều nghệ sĩ như: Võ Hoàng Dư, Lê Hoàng Nghi, Lâm Thị Kim Cương, Dương Thị Kim Tiến, Nguyễn Thị Diễm Kiều... đã ít nhiều tạo được ấn tượng trước khi đến với cuộc thi. Họ sẽ thể hiện các trích đoạn dự thi gồm: "Ngạ quỷ", "Kẻ đốt đền", "Phận Cám", "Bi kịch" và "Bão dậy trời Hưng Long".

Trong đêm thi 19-5, các nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu và Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long như: Trần Thị Mỹ Lệ, Lâm Minh Nghiêm, Trần Hồng Thắm, Trương Trọng Nhân... sẽ "đụng độ" nhau. Họ sẽ thể hiện các nhân vật trong những trích đoạn: "Một phút một thời", "Không là cát bụi", "Một thuở bi hùng". Trong đó, phần thi độc diễn đòi hỏi kỹ năng thể hiện rất bản lĩnh.

Đêm thi 20-5 có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam và Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng. Các nghệ sĩ tranh tài gồm: Hoàng Tuấn Thịnh, Nguyễn Thị Nguyệt (Minh Nguyệt), Hoàng Văn Dương, Lê Trung Tuấn và Phan Thu Phương. Khán giả sẽ được thưởng thức các trích đoạn: "Lòng lang dạ sói", "Lý Chiêu Hoàng", "Bến nước Ngũ Bồ", "Trọn đời trung hiếu với Thăng Long" và "Tửu phần bốc cháy".

Đêm thi 21-5 sẽ là màn tranh tài của các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật TP Cần Thơ và Nhà hát Cải lương Hà Nội. Các nghệ sĩ: Võ Vũ Linh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Thị Bé, Đỗ Thị Hiền và Lê Xuân Vương sẽ biểu diễn những trích đoạn: "Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền", "Vương quyền", "Thời con gái đã xa", "Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng" và "Kẻ sĩ Thăng Long".

NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, kỳ vọng cuộc thi năm nay sẽ tạo cơ hội để các tài năng trẻ cải lương phát huy sức sáng tạo, mang đến những tín hiệu mới cho bộ môn nghệ thuật truyền thống đã hơn 100 tuổi.

Kỳ vọng thế hệ kế thừa

Nhiều đạo diễn, tác giả kịch bản và nghệ sĩ cho rằng cuộc thi năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sân khấu truyền thống đang cần một lực lượng kế thừa đủ mạnh, đủ bản lĩnh và có tư duy sáng tạo, nhằm làm mới cải lương bằng góc nhìn của thời đại hôm nay.

NSND Lệ Thủy bày tỏ: "Điều đáng quý là việc nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn lựa chọn gắn bó với cải lương trong bối cảnh sân khấu truyền thống đối diện không ít khó khăn".

Theo NSƯT Lê Thiện, tài năng và bản lĩnh sẽ được các thí sinh thể hiện. Vì vậy, khâu dàn dựng cần giữ cho được chất trữ tình, tự sự của cải lương - yếu tố quan trọng để thí sinh thể hiện khả năng ca diễn.

Nhiều đạo diễn nhận định TP HCM đang giữ vai trò là trung tâm văn hóa - nghệ thuật lớn, một bệ phóng quan trọng dành cho các tài năng trẻ. Sau cuộc thi, những nghệ sĩ đạt thành tích tốt sẽ có thêm cơ hội bước vào các sân khấu chuyên nghiệp, tham gia những dự án lớn và từng bước khẳng định tên tuổi trong đời sống nghệ thuật.

Soạn giả Đăng Minh kỳ vọng lớp diễn viên trẻ sẽ mạnh dạn tiếp cận khán giả qua tư duy dàn dựng hiện đại, khả năng làm chủ công nghệ sân khấu và cách kể chuyện gần gũi với đời sống đương đại, song vẫn giữ được tinh thần cốt lõi của nghệ thuật cải lương.

Theo các nhà chuyên môn, trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, cải lương được kỳ vọng không chỉ tồn tại như một giá trị truyền thống mà còn phải trở thành dòng chảy văn hóa, có khả năng đồng hành với đời sống hiện đại. Để làm được điều đó, rất cần những nghệ sĩ trẻ đủ tài năng và khả năng sáng tạo nhằm thu hút công chúng quay lại với sân khấu truyền thống.



