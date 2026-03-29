Thanh Thanh Tâm tạo được sự mãn nhãn với "Tự tình quê hương – cải lương tâm sử"

NSƯT Thanh Thanh Tâm với vai Thái hậu Dương Vân Nga

Tối 28-3, sau 14 năm xa quê hương, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã có một đêm hạnh ngộ đầy cảm xúc với công chúng TP HCM trong chương trình nghệ thuật "Tự tình quê hương – cải lương tâm sử" tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Khán phòng tràn ngập hoa và những tràn pháo tay cổ vũ dành cho người nghệ sĩ luôn chung thủy với tình yêu sân khấu.

Trở về từ ký ức, bước ra bằng bản lĩnh

Khán phòng Nhà hát Trần Hữu Trang tối 28-3 gần như không còn khoảng trống. Sự chờ đợi dành cho NSƯT Thanh Thanh Tâm không đơn thuần là tò mò trước một lần tái xuất, mà là tình cảm tích tụ suốt 14 năm xa cách. Và chị đã trở về – bằng phong thái điềm tĩnh, bằng giọng ca vẫn đầy nội lực và một thần thái sân khấu từng làm nên danh xưng "ngọc nữ cải lương".

Ở tuổi nghề hơn 55 năm, NSƯT Thanh Thanh Tâm không chọn cách gây ấn tượng bằng kỹ thuật phô diễn, mà bằng chiều sâu nội tâm. Mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều như được chắt lọc từ một đời trải nghiệm. Đó là phong cách được tôi luyện từ chính chiếc nôi Nhà hát Trần Hữu Trang – nơi chị trưởng thành và cũng là nơi chị trở về để khẳng định một vòng tròn nghệ thuật trọn vẹn.

NSƯT Thanh Thanh Tâm và NSND Trọng Phúc trong trích đoạn "Tâm sự Ngọc Hân" của tác giả Lê Duy Hạnh

Một lời tự tình gửi tiền nhân

Điểm đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở các trích đoạn kinh điển, mà còn ở cấu trúc giàu tính tự sự. Thanh Thanh Tâm đã kể và tri ân, dẫn dắt khán giả vào lời tự tình của chính mình với quê nhà.

Những phóng sự ghi lại hành trình chị viếng mộ các bậc tiền bối như: NSND Phùng Há mà chị vinh dự được gọi là bà nội, cố NSƯT Thanh Nga – người đã từng hóa trang rồi dạy chị diễn vai cậu bé Sang năm chị tròn 4 tuổi trong phiên bản cải lương "Lá sâu riêng", ba mẹ của chị: NSƯT Nam Hùng, NS Thanh Thanh Hoa và NSƯT Vũ Linh – người bạn diễn đẹp đôi… đã trở thành những khoảng lặng xúc động.

Trong mỗi câu chuyện chị kể, cho thấy người nghệ sĩ luôn nhớ nghề và biết ơn những người đã dìu dắt, nâng đỡ, trao cho chị ánh sáng đầu đời trên sân khấu. Chị nói như tâm sự: đó là hành trình trở về để bày tỏ lòng tri ân tổ nghiệp, với những ân nhân, và với chính mình. Chị đã đến nhà cố tác giả Lê Duy Hạnh - người cha nuôi, người thầy đã đặt tin yêu cho sự nghiệp của chị để thắp hương, tưởng nhớ đến ông.

Khán giả xúc động khi xem lại "Hòn vọng phu" của Thanh Thanh Tâm, tái hiện hình ảnh cố NSƯT Vũ Linh

Những vai diễn để đời và cách kể mới

Chương trình chọn lại những vai diễn đã gắn với tên tuổi Thanh Thanh Tâm như: Tâm sự Ngọc Hân", "Hòn vọng phu", "Thái hậu Dương Vân Nga", "Truyền thuyết về tình yêu"… Nhưng điều khiến khán giả xúc động không phải là sự lặp lại, mà là cách chị làm mới ký ức.

Trong "Hòn vọng phu", hình ảnh Vũ Linh được tái hiện qua tư liệu cũ, khiến câu chuyện tình sân khấu giữa anh Vịnh – cô Thanh đáng thương được tái hiện rất sống động.

Không ít khán giả đã rơi nước mắt khi chứng kiến một mối duyên nghệ thuật tưởng đã khép lại, nay lại hiện hữu đầy ám ảnh.

Ở "Thái hậu Dương Vân Nga" và "Tâm sự Ngọc Hân", Thanh Thanh Tâm đã chứng tỏ bản lĩnh khi thể hiện được phong cách của nhân vật, đó là những người phụ nữ không khuất phục giông bão cuộc đời. Cách chị đào sâu tâm lý nhân vật, tạo nên một lớp diễn mới đã chậm hơn, sâu hơn, cho thấy tháng năm xa xứ, chịu nhiều thăng trầm trong đời sống đã cho chị nhiều chiêm nghiệm hơn trong cách thể hiện.

Từ trái sang: NSƯT Võ Minh Lâm, Thanh Thanh Tâm và Tú Sương sau khi diễn trích đoạn "Truyền thuyết về tình yêu" của soạn giả Nhị Kiều

Sự đồng vọng từ đồng nghiệp và thế hệ kế thừa

Trong phần giao lưu, những khách mời như: Nhà báo Nguyễn Thế Thanh – nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, NSƯT Lê Thiện – nguyên Phó giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Xuân Hương, NSND Hữu Quốc, NS Bo Bo Hoàng… đều bày tỏ sự trân trọng. Họ nhắc đến Thanh Thanh Tâm như một trường hợp đặc biệt: xa quê 14 năm nhưng vẫn giữ nguyên "chất ngọc" của nghề – thứ không dễ gì bảo tồn nếu thiếu môi trường biểu diễn liên tục.

Không chỉ dừng ở hồi ức, chương trình còn mở ra tương lai qua trích đoạn "Chói rạng sơn hà", với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như Bình Tinh, Trọng Nhân, Ngọc Cương, bé Bella Cát Tiên…

Nhà báo Nguyễn Thế Thanh – nguyên Phó giám đốc Sở VHTT TP HCM phát biểu về Thanh Thanh Tâm và tự tình quê hương trong đêm 28-3-2026

Nhà báo Nguyễn Thế Thanh đã nói, dù đứng trên bất kỳ sân khấu nào, ở bất cứ đâu, Thanh Thanh Tâm vẫn hát, vẫn diễn bằng một tâm hồn không đổi, một tâm hồn mang theo quê hương. Bà đặc biệt trân trọng những sự âm thầm truyền nghề, truyền lửa cho các bạn trẻ. Nghề này không chỉ là kiếm sống, dù tiền bạc là cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chưa đủ. Điều quan trọng hơn là giữ được giá trị, giữ được nhân cách của người làm nghề, giữ được niềm tin vào nghệ thuật. Nhìn ra thế giới, tôi thấy người Việt mình có bản lĩnh, có tài năng.

"Điều làm tôi hạnh phúc nhất hôm nay là được nhìn thấy các diễn viên trẻ đứng trên sân khấu, diễn bằng tất cả sự cố gắng của mình. Chúng tôi, những người đi trước – có thể yên tâm, vì phía trước đã có các em - một thế hệ đang tiếp bước" – bà Nguyễn Thế Thanh nhấn mạnh.

NS Trọng Nhân và NS Bình Tinh trong trích đoạn "Chói rạng sơn hà"

Một đêm diễn – nhiều lớp ý nghĩa

Chị đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc về căn tính nghề nghiệp: dù đi đâu, người nghệ sĩ cải lương vẫn mang trong mình một tình yêu quê hương và sân khấu. Sự trở về của chị vì thế không mang tính hoài niệm đơn thuần. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để sân khấu cải lương hôm nay có được một cô đào tài sắc vẹn toàn như Thanh Thanh Tâm.

"Bởi có những giá trị, khi đã trở thành ký ức chung của công chúng, thì mỗi lần trở lại không phải là lặp lại, mà là một lần được sống thêm. Mỗi lần trò chuyện, Tâm đều khóc vì nhớ sân khấu"- NS Bo Bo Hoàng tâm sự.



