TS Mai Mỹ Duyên, Minh Dự ngẫu hứng hát cải lương tại talkshow Công nghiệp văn hóa

Không chỉ là nơi trao đổi những vấn đề về phát triển công nghiệp văn hóa, talkshow "Công nghiệp văn hóa TPHCM - Từ chính sách đến thực tiễn sáng tạo" chủ đề về sân khấu diễn ra sáng 14-5 tại Hội trường Báo Người Lao Động còn mang đến nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc qua những tiết mục giao lưu ngẫu hứng của các diễn giả.

Trong phần chuyển tiếp giữa các nội dung thảo luận, TS Mai Mỹ Duyên và nghệ sĩ Minh Dự đã cùng cất giọng ca cải lương giao lưu với khán giả. Nghệ sĩ Minh Dự thể hiện sự duyên dáng, hài hước nhưng vẫn giữ được nét tình cảm khi thể hiện trích đoạn "Mê Linh biệt khúc"

TS Mai Mỹ Duyên - người có nhiều năm nghiên cứu về nghệ thuật dân gian Nam Bộ và đờn ca tài tử đã thể hiện ca khúc "Nhớ Bến Tre" thể theo điệu "Phi Vân điệp khúc".

Tiết mục giao lưu cũng góp phần minh chứng cho một trong những vấn đề được các diễn giả nhiều lần nhắc đến trong chương trình, công nghiệp văn hóa muốn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ việc giữ gìn bản sắc và tạo kết nối với công chúng trẻ.