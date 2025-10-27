HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Gặp Chủ tịch EC, Thủ tướng đề nghị sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia, sáng 27-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) Antonio Costa để trao đổi hợp tác song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch EC Antonio Costa. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa sau cuộc gặp tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc vào tháng 6 vừa qua, Thủ tướng khẳng định Liên minh Châu Âu (EU) là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Nhấn mạnh vấn đề ưu tiên cấp bách cần giải quyết trong quan hệ, Thủ tướng khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị EC sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU.

Thủ tướng Chính phủ chia sẻ hàng tuần đều chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương trong nước về vấn đề này, đồng thời cho biết Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với các nước, trong đó có các nước Đông Nam Á, để phát triển nghề cá bền vững, tăng cường năng lực cho ngư dân và doanh nghiệp thích ứng với các quy định chuyển đổi sang mô hình khai thác có trách nhiệm, chuyển đổi nghề cho ngư dân từ đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản bền vững.

Về định hướng hợp tác Việt Nam - EU thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, thống nhất về lộ trình nâng cấp quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác về thương mại và đầu tư, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác song phương.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tận dụng triệt để các cơ hội do Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại, phối hợp chặt chẽ tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp hai bên, đồng thời đề nghị EU quan tâm thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và khuyến khích doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào các dự án trọng điểm của Việt Nam về hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của EU trên trường quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu của EU; nhấn mạnh Việt Nam tích cực ủng hộ quan hệ ASEAN - EU và Việt Nam sẽ tiếp tục là cửa ngõ để kết nối, tăng cường quan hệ giữa EU và khu vực Đông Nam Á.

- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhất trí phối hợp thúc đẩy các ưu tiên mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu; khẳng định EU đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam, nhất là các thành tựu phát triển kinh tế. Ông Costa cũng tỏ vui mừng trước việc hai bên đang thảo luận hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định EU mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với các thách thức toàn cầu và củng cố trật tự dựa trên luật pháp quốc tế.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhất trí hai bên tăng cường phối hợp thúc đẩy hợp tác đa phương, khẳng định hiện nay EU ưu tiên củng cố quan hệ với ASEAN và các nước trong khu vực. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực nhiều bất định, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu đánh giá cao cách tiếp cận mang tính xây dựng của Việt Nam trong vấn đề hòa bình - an ninh, quan điểm của Việt Nam về các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Chủ tịch Hội đồng châu Âu và các lãnh đạo EU thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu khẳng định sẽ sớm thu xếp chuyến thăm.

