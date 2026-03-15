Những cử tri đặc biệt tại TPHCM

Sáng 15-3, tại Cơ sở cai nghiện số 1, xã Xuân Thới Sơn (TPHCM), các học viên đang trong quá trình cai nghiện, phục hồi đã tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức bỏ phiếu đã được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ.

Cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại cơ sở đã phối hợp với tổ bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ phiếu bầu, thùng phiếu và các điều kiện cần thiết để việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu.

Các học viên Cơ sở cai nghiện số 1, xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) bỏ phiếu bầu cử

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý, các học viên lần lượt nhận phiếu bầu và trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu theo đúng quy trình. Nhiều học viên bày tỏ sự xúc động khi được tham gia ngày hội dân chủ đặc biệt này. Đây cũng là động lực để họ tiếp tục rèn luyện, quyết tâm từ bỏ ma túy, sớm trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ công an bỏ phiếu bầu cử

Trung tá Phạm Tân Thanh, Trưởng Cơ sở cai nghiện số 1, Công an TPHCM, cho biết để chuẩn bị cho công tác bầu cử, ngay từ đầu Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã chủ động phối hợp với UBND xã Xuân Thới Sơn tiến hành rà soát và lập điểm bầu cử riêng đối với cán bộ chiến sĩ, hợp đồng lao động và người cai nghiện hiện đang ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

"Sáng 15-3, sau khai mạc thì 139 cán bộ, chiến sĩ Công an và 1.081 người cai nghiện đủ điều kiện được cấp thẻ cử tri đã tiến hành bầu cử theo đúng quy định của luật" - Trung tá Phạm Tân Thanh thông tin.

Công tác bầu cử tại phân trại Bình Thới cơ sở 1 (thuộc điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hòa TPHCM)

Sáng cùng ngày, nhiều người đang bị tạm giữ, tạm giam tại phân trại Bình Thới cơ sở 1 (thuộc điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hòa TPHCM) cũng đã thực hiện quyền công dân tham gia bầu cử.

Theo thông tin từ phân trại, hiện có 445 người đang bị tam giữ, tạm giam chưa qua xét xử được tham gia bầu cử sáng 15-3. Tổ bầu cử cũng hướng dẫn người tham gia cụ thể về cách thức bầu cử. Bên cạnh đó, 22 cán bộ, chiến sĩ của phân trại cũng tham gia bầu cử tại điểm chính.