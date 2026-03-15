Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cuộc bầu cử thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp

Theo TTXVN

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp.

Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Bầu cử - Ngày hội của toàn dân, sáng 15-3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, và Đoàn công tác của Trung ương đã đến khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP Hà Nội, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng các cử tri bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Cùng tham gia có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các Ủy viên Trung ương Đảng cùng đông đảo cử tri Thủ đô.

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi trước sự kiện trọng đại của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đến từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình và thân mật nói chuyện với các cử tri, cùng vào hội trường dự khai mạc, nghe Ban Tổ chức phổ biến thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của đại biểu, cử tri và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội cùng cử tri cao tuổi và cử tri trẻ tuổi đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Tiếp đó, đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ngay sau khi bỏ phiếu, trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ phấn khởi tham gia quyền bầu cử và chứng kiến cử tri tập trung đông đủ; chia sẻ cuộc bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất cả các khâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu. "Đây là việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển" - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí sau khi bỏ phiếu. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, tầm nhìn, phương hướng phát triển đất nước đã được nêu rõ, được nhân dân, cán bộ, đảng viên rất ủng hộ. Tổng Bí thư khẳng định đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu là hướng tới phát triển đất nước nhanh, bền vững, ổn định, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. Đây cũng là những nguyện vọng của nhân dân, nhân dân đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ này cho các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, truyền thông đã góp phần tuyên truyền, thông tin về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế phấn khởi trong ngày hội non sông bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

