Gặp gỡ họa sĩ truyện tranh best seller Huỳnh Thái Ngọc với truyện "Thỏ Bảy Màu"

Thỏ Bảy màu và tham vọng "trao quyền" cho người đọc

Họa sĩ truyện tranh best seller Huỳnh Thái Ngọc

"Vui vẻ, lạc quan và kết nối" - ba từ ngắn gọn mà Huỳnh Thái Ngọc dùng để nói về "Thỏ Bảy Màu" nhưng cũng phần nào phản ánh cách anh tiếp cận sáng tạo nội dung suốt nhiều năm qua. Đằng sau những mẩu truyện gây cười lan truyền trên mạng xã hội là một lựa chọn rõ ràng: không áp đặt thông điệp.

Trong cuộc trò chuyện riêng với báo Người Lao Động, họa sĩ truyện tranh Huỳnh Thái Ngọc cho biết anh không đặt mục tiêu xác định đúng - sai trong câu chuyện.

Thay vào đó, mỗi tình huống được xây dựng như một câu hỏi mở. Người đọc có thể bật cười, nhưng đồng thời cũng tự tìm cách lý giải.

Theo anh, ranh giới giữa hài hước và tranh cãi nằm ở việc người kể có "khẳng định" hay không. Một kết luận áp đặt dễ gây phản ứng, còn một câu chuyện bỏ ngỏ lại tạo ra đối thoại.

Cách làm này phần nào lý giải vì sao "Thỏ Bảy Màu" giữ được sức hút ổn định, dù nội dung không chạy theo xu hướng quá nhiều. Tác giả cho biết anh ưu tiên sự nguyên bản, thay vì biến nhân vật thành "phần phụ" trong các trào lưu ngắn hạn.

Huỳnh Thái Ngọc và độc giả của mình

Sở hữu cộng đồng theo dõi lớn đồng nghĩa với áp lực duy trì sản phẩm liên tục. Tuy nhiên, Huỳnh Thái Ngọc thừa nhận anh không phải lúc nào cũng làm được điều đó. Có những giai đoạn anh gần như cạn ý tưởng, không thể ra sản phẩm mới. Nhưng khi tìm lại được cảm hứng, toàn bộ năng lượng sẽ dồn vào một dự án duy nhất. Với anh, "phong độ" không nằm ở tần suất xuất hiện, mà ở chất lượng mỗi lần xuất hiện.

Thách thức thực sự, theo anh, là chính mình - việc giữ được sự tập trung và cam kết với nhân vật trong một hành trình dài.

Một cuốn sách… chưa hoàn chỉnh

Sau 5 năm kể từ tập đầu tiên, dự án mới nhất của anh - Giải cứu Thỏ Bảy Màu trong Xứ Sở Không Màu - cho thấy một hướng đi khác. Thay vì là một câu chuyện hoàn chỉnh, cuốn sách được xây dựng như một cấu trúc mở. Người đọc không chỉ theo dõi hành trình giải cứu một thế giới đang dần "mất màu", mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình đó. Các trang sách không hoàn toàn khép kín; chúng chờ được hoàn thiện bằng lựa chọn và cách tương tác của mỗi cá nhân.

Cách tiếp cận này không quá xa lạ với những gì tác giả từng chia sẻ: anh muốn đặt câu hỏi thay vì đưa ra câu trả lời. Ở định dạng mới, triết lý đó được đẩy đi xa hơn - khi quyền kể chuyện không còn nằm trọn ở người viết.

Tác giả của "Thỏ Bày Màu" giao lưu với khán giả của mình

Dù có độ nhận diện rộng, Huỳnh Thái Ngọc vẫn khá thận trọng khi nói về thành công. Theo anh, dự án hiện tại mới chỉ ở mức "tự nuôi sống được", chưa đủ nền tảng để mở rộng mạnh mẽ sang các sản phẩm khác.

Thực tế của ngành cũng không dễ dàng. Với sách, nguồn thu khó đảm bảo ổn định; với hoạt hình hay nội dung mở rộng, yếu tố may mắn và tài trợ vẫn đóng vai trò lớn. Một số sản phẩm được làm ra chỉ để phục vụ nhận diện thương hiệu, chấp nhận khả năng không sinh lời.

Văn hóa: nên là chi tiết, không phải lớp vỏ

Một điểm đáng chú ý trong định hướng của anh là cách sử dụng yếu tố văn hóa. Dù bối cảnh và chi tiết trong truyện vẫn gắn với đời sống Việt Nam, anh không xem đó là trung tâm để "đóng khung" sản phẩm.

"Thỏ Bảy Màu" có sức hút đặc biệt nhưng với họa sĩ Huỳnh Thái Ngọc, đó chưa thể gọi là thành công

Theo quan điểm này, văn hóa nên xuất hiện như những lớp nền tự nhiên, giúp tăng cảm giác quen thuộc về thị giác, thay vì trở thành thông điệp chính. Nếu bị đẩy lên quá mức, nó dễ khiến tác phẩm mang màu sắc quảng bá hơn là kể chuyện.

Đây cũng là cách anh cân bằng giữa khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và việc giữ bản sắc riêng. Cuốn sách mới được giới thiệu trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm của FAHASA, với buổi giao lưu cùng tác giả tại Nhà sách FAHASA Tân Định.

Họa sĩ Huỳnh Thái Ngọc sở hữu fapage hơn 4 triệu người theo dõi và "Thỏ Bày Màu" đang chuẩn bị cho hành trình ra rạp

Điều thú vị là chính tác giả cũng không xem "Thỏ Bảy Màu" đã "thành công". Với anh, nhân vật này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện - giống như chính những trang sách mới, chưa có điểm kết. Và có lẽ đó cũng là tinh thần xuyên suốt: một câu chuyện không đóng lại, một nhân vật không cố định, và một người đọc không còn đứng ngoài.



