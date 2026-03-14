Văn hóa - Văn nghệ

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Triển lãm "Du hành trong không gian thứ 9 - Nghệ thuật truyện tranh Wallonie-Bruxelles" khai mạc sáng 14-3.

Triển lãm kéo dài từ 14-3 đến hết ngày 2-4

Triển lãm do Cơ quan Ngoại giao Wallonie-Bruxelles (WBI) của Bỉ thực hiện, diễn ra tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF). Đây là một trong những hoạt động Nhân ngày Quốc tế Pháp ngữ 20-3.

Tham dự sự kiện có các đại biểu: ông Pierre Du Ville - Trưởng Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam; bà Nguyễn Ngọc Lan - Viện trưởng Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp; ông Gilles Guillot - Tùy viên Hợp tác và Hoạt động Văn hoá - Giám đốc đặc trách Viện Pháp tại Việt Nam; ông Trần Quang Tuấn Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Đối ngoại, Sở Ngoại vụ TP HCM; họa sĩ Eddy Coubeaux...

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Ngọc Lan - Viện trưởng Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp, phát biểu

Phần chia sẻ của bà Nguyễn Ngọc Lan

Tại triển lãm, bà Nguyễn Ngọc Lan - Viện trưởng Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp, bày tỏ: "Khi nhắc đến truyện tranh Pháp ngữ có nhiều nhân vật quen thuộc hiện lên trong tâm trí chúng ta như Tintin, Lucky Luke… Đó là những nhân vật gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều độc giả trên thế giới trong đó có độc giả Việt Nam.

Có lẽ, chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng không chỉ tuổi thơ, tuổi trưởng thành chúng ta hiện nay mọi người vẫn thích đọc truyện tranh với cảm nhận riêng. Đó là sức hấp dẫn của truyện tranh. Chỉ với vài hình ảnh, vài khung hình nhưng truyện tranh làm cho chúng ta tưởng tượng phong phú, làm cho chúng ta vui, đôi lúc cũng làm chúng ta suy ngẫm.

Trong không gian đó, khi nhắc đến Bỉ, mọi người nhìn nhận vai trò quan trọng, cái nôi của nghệ thuật truyện tranh thế giới. Vì vật, triển lãm truyện tranh của Bỉ lần này là hoạt động ý nghĩa nhân tháng Pháp ngữ là tháng 3 hằng năm để công chúng Việt có cơ hội khám phá và chia sẻ sự phong phú, đa dạng của văn hóa Pháp ngữ".

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 2.

Ông Pierre Du Ville - Trưởng Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam

Ông Pierre Du Ville - Trưởng Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phát biểu

Triển lãm quy tụ 30 tác phẩm trưng bày kéo dài đến hết ngày 2-4, giúp khán giả khám phá hay tái khám phá các bậc thầy của làng nghệ thuật truyện tranh Bỉ, đến từ Vùng Wallonie và thủ đô Bruxelles, với sự hiện diện của tất cả các thế hệ. Họ chính là tấm gương phản chiếu tuyệt đẹp tinh thần sáng tạo và sự năng động của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp.

Khám phá "Nghệ thuật thứ 9" ở cái nôi của nghệ thuật truyện tranh thế giới

Tại Cộng đồng Pháp ngữ của Bỉ, nghệ thuật truyện tranh thường được gọi là Nghệ thuật thứ 9, là một văn hóa chính thống. Phần lớn các Nhà xuất bản của xứ sở này đều có bộ sưu tập hay thư viện riêng dành cho nghệ thuật truyện tranh, hơn một nửa các cuốn sách được xuất bản hay sản xuất tại Vương quốc Bỉ là các album truyện tranh.

Nhân sự cho lĩnh vực mày là gần 1.000 họa sĩ chuên về truyện tranh, cùng những người xây dựng kịch bản - những con người đã luôn nỗ lực từ hơn một thể kỷ nay giúp cho Wallonie-Bruxelles trở thành xứ sở của nghệ thuật truyện tranh.

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 3.

Các tác phẩm được trưng bày

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 5.

Mỗi tác phẩm đều có chú thích

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 6.

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 7.

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 8.

Thưởng lãm các tác phẩm

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 9.

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 10.

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 11.

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 12.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 13.

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ - Ảnh 14.



Tin liên quan

Khai mạc triển lãm ảnh "TP HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh"

Khai mạc triển lãm ảnh "TP HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh"

(NLĐO) - Triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh" mở màn Liên hoan Phim Việt Nam XXI - năm 2025.

Khai mạc Triển lãm "Hành động vì Cộng đồng 2025"

(NLĐO)- Với chủ đề "Kiên trì phụng sự", giải thưởng "Hành động vì Cộng đồng" tôn vinh các nỗ lực bền bỉ vì cộng đồng, truyền cảm hứng hành động

Khai mạc triển lãm "Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"

(NLĐO) - Không gian triển lãm trưng bày tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao) và đối diện Công viên Chi Lăng.

triển lãm khai mạc tintin nghệ thuật truyện tranh nghệ thuật thứ 9 Lucky Luke
