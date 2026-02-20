Gây án ở TPHCM, trốn về Thanh Hóa ăn Tết thì bị phát hiện

Ngày 20-2, tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Bính Ngọ 2026, Công an phường Nam Sầm Sơn đã lập chiến công đầu năm khi kịp thời phát hiện, xác minh và làm rõ 2 đối tượng có quyết định truy tìm, sau khi gây án ở TPHCM bỏ trốn về quê.

Hai thanh niên gây án ở TPHCM bị phát hiện khi về quê ăn Tết

Theo đó, tối 16-2 (đêm Giao thừa), ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM về việc truy tìm các đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường, Công an phường Nam Sầm Sơn đã khẩn trương tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, kiểm tra cư trú và xác minh thông tin liên quan.

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, lực lượng công an phường đã nhanh chóng xác minh, làm rõ 2 đối tượng gồm Lê Văn Khánh (SN 2000) và Lê Đình Tiến (SN 1990; cùng ngụ tổ dân phố Phú Khang, phường Nam Sầm Sơn). Các đối tượng đi làm ăn xa và trở về địa phương ăn Tết tại gia đình.

Đây là 2 đối tượng liên quan đến vụ việc bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản xảy ra ngày 11-2 tại phường Dĩ An, TPHCM.

Hiện, Công an phường Nam Sầm Sơn đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.