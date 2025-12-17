HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ việc lao xe vào người thân ở Tây Ninh và sự thật về lời khai của đối tượng gây án

Thanh Thảo

(NLĐO) - Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Thành buộc phải thừa nhận đã bóp méo sự thật

Câu chuyện 10 tỉ đồng và yêu cầu vô lý

Nguyễn Tấn Thành từng (SN 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) có thời gian dài sang Campuchia làm ăn. Trở về quê, Thành liên tục gieo vào đầu bà con, dòng họ và hàng xóm rằng mình đã "đổi đời", làm ăn phát đạt, gửi hàng chục tỉ đồng về cho mẹ nhờ mua đất, xây biệt thự, đầu tư rẫy vườn.

Câu chuyện được lặp đi lặp lại nhiều lần, dần trở thành "sự thật" trong mắt nhiều người. Chính từ màn "tung hỏa mù" này, Thành về quê gây sức ép, yêu cầu mẹ ruột là bà N.T.H phải sang tên toàn bộ nhà đất cho mình.

Tuy nhiên, bà H chỉ chấp nhận sang tên cho Thành một phần tài sản, còn lại dự định chia đều cho các con. Quyết định này khiến Thành tức giận, liên tục đe dọa, khiêu khích và trút mọi hằn thù lên người chị ruột là bà Nguyễn Thị Hạnh - người nhiều lần phản đối việc Thành đòi chiếm trọn tài sản gia đình.

Toàn cảnh vụ án Nguyễn Tấn Thành tông xe khiến em gái tử vong ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc Thành tông xe vào người thân

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 30-11-2025, Thành điều khiển ô tô biển số 70A-413…chạy trên Quốc lộ 22A, đoạn ngang qua nhà chị ruột là bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1976).

Tại đây, Thành liên tục bóp còi inh ỏi. Do trước đó nhiều lần bị em trai quấy rối, khiêu khích, lại lo làm ảnh hưởng đến xóm giềng, bà Hạnh dùng vòi nước xịt vào kính chắn gió ô tô để buộc Thành rời đi.

Tuy nhiên, rời đi chưa lâu, Thành quay xe trở lại, tiếp tục bóp còi, đạp ga cho xe gầm rú nhằm hù dọa. Khi bà Hạnh tiếp tục xịt nước, Thành bất ngờ lái ô tô lao thẳng về phía chị gái.

Thời điểm này, ngay phía sau bà Hạnh còn có chị Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1983, em ruột Thành) và 1 cháu nhỏ đang ngồi. Cú tông bất ngờ khiến chị Bé Sáu bị thương nặng. Bà Hạnh cùng 1 người em khác và cháu nhỏ may mắn né kịp, cháu bé chỉ bị thương.

Chưa dừng lại, thấy chị Hạnh tránh được cú tông đầu tiên, Thành lùi xe rồi tiếp tục nhấn ga lao tới lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Do đầu xe vướng vào một xe máy, bà Hạnh chỉ bị thương nhẹ, thoát chết trong gang tấc.

Riêng chị Bé Sáu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, nhưng đến 11 giờ 50 phút cùng ngày thì tử vong do chấn thương quá nặng.

Màn kịch bị bóc trần

Sau khi gây án, Thành lái ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Bến Cầu khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định Thành về nhà cất xe ô tô, sau đó sử dụng xe mô tô Sonic biển số 70C1-403… chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài.

Do Thành từng có thời gian dài sinh sống, làm ăn tại Campuchia, rất thông thạo đường mòn, lối mở, cơ quan điều tra nhận định đối tượng đang tìm cách vượt biên lẩn trốn. Thượng tá Huỳnh Văn Quang Vũ, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, chỉ đạo triển khai nhiều mũi trinh sát, phối hợp công an cơ sở và các đồn biên phòng siết chặt tuyến biên giới.

Đến khoảng 14 giờ ngày 1-12-2025, khi Thành dừng lại tại khu vực xã Mỹ Quý (Long An) nói chuyện với một người chạy xe ôm, lực lượng biên phòng cửa khẩu Tho Mo đã khống chế, bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai rằng mình từng gửi hơn 10 tỉ đồng về cho mẹ nhờ mua đất, xây nhà. Do gia đình "lập mưu chiếm đoạt tài sản", anh ta bị dồn nén tâm lý suốt nhiều năm, dẫn đến bột phát hành vi giết người.

Toàn cảnh vụ án Nguyễn Tấn Thành tông xe khiến em gái tử vong ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành

Tuy nhiên, nhận thấy lời khai có nhiều điểm bất thường, đặc biệt là thái độ lạnh lùng, đổ lỗi hoàn toàn cho người thân sau khi gây án, cơ quan điều tra kiên trì đấu tranh, đồng thời xác minh độc lập tại địa phương.

Kết quả cho thấy, lời khai của Thành không đúng sự thật. Theo trình bày của bà H - mẹ ruột Thành, trước đây Thành ăn chơi, cờ bạc, nhiều lần nợ nần, gia đình phải vay mượn để trả thay. Số tiền Thành gửi về trong thời gian làm ăn ở Campuchia không đáng kể, thậm chí không đủ bù vào khoản nợ cũ.

Việc mua đất, xây biệt thự hoàn toàn do bà H. tự buôn bán, tích góp, có chứng từ hải quan rõ ràng. Trước sức ép đòi tài sản của con trai, bà từng làm chứng sang tên cho Thành một khu vườn dừa lớn, nhưng Thành vẫn không thỏa mãn, tiếp tục đòi chiếm cả căn nhà bà đang ở.

Chính quyền xã Bến Cầu cũng xác nhận đã nhiều lần hòa giải mâu thuẫn gia đình. Mỗi lần, Thành đều tố người thân chiếm đoạt tài sản nhưng khi được yêu cầu chứng minh nguồn tiền, anh ta không đưa ra được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào.

Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Thành buộc phải thừa nhận đã bóp méo sự thật, lợi dụng sự cả tin của mẹ và dư luận xung quanh để tạo áp lực chiếm đoạt toàn bộ tài sản gia đình.


tỉnh Tây Ninh vụ án hình sự điều tra tội phạm phòng cảnh sát trật tự xã hội hiện trường vụ việc
