Ngày 20-1, thông tin từ Công an phường Long Phước, TPHCM cho hay vừa bắt giữ 2 người đàn ông có hành vi cướp giật điện thoại.

Công an phường Long Phước truy bắt nhanh 2 người đàn ông cướp giật tài sản trong 40 phút.

Theo điều tra, lúc 16 giờ 10 chiều 17-1, em Gia Phát (16 tuổi) khi đang di chuyển ở hẻm 206 đường Long Thuận, phường Long Phước thì bị 2 người đàn ông chạy xe máy đến áp sát, cướp giật điện thoại đi động. Vụ việc sau đó được trình báo đến Công an phường Long Phước.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Phước vào cuộc truy xét. Đến 16 giờ 50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 người đàn ông cướp giật và thu hồi tài sản trả lại cho em Gia Phát.

Sau vụ việc, em Gia Phát đã viết thư gửi gửi đến Công an TPHCM và Công an phường Long Phước để bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần làm việc khẩn trương và tận tụy của lực lượng công an.

Công an phường Long Phước khuyến cáo dịp cận tết người dân không sử dụng điện thoại di động, đeo trang sức giá trị cao hoặc để túi xách hớ hênh khi tham gia giao thông.

Khi có việc cần sử dụng điện thoại, hãy dừng xe vào lề đường và chú ý quan sát xung quanh.

Nếu xảy ra sự cố, hãy ghi nhớ đặc điểm đối tượng, phương tiện và liên hệ ngay với công an phường để được hỗ trợ kịp thời.