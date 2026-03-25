Gay cấn phiên đối thoại vụ cụ bà 82 tuổi khởi kiện chủ tịch xã ở Gia Lai

Sáng 25-3, TAND Khu vực 8 – Gia Lai mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại trong vụ án hành chính liên quan quyền sử dụng đất mà Báo Người Lao Động đã phản ánh. Tuy nhiên, theo nguồn tin phóng viên, do hai bên không thống nhất quan điểm nên phiên đối thoại bất thành.

Thửa đất liên quan đến vụ cụ bà 82 tuổi khởi kiện chủ tịch xã ở Gia Lai

Cụ thể, đại diện ủy quyền cho nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Yến (82 tuổi; trú làng Bi, xã Ia Dom) trình bày: năm 2007, bà Yến được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với thửa đất hơn 17.800 m² tại làng Bi, xã Ia Nan (nay thuộc xã Ia Dom).

Tuy nhiên, đến năm 2022, cơ quan chức năng tiếp tục cấp sổ đỏ cho bà Nguyễn Thị Quyên – con dâu cũ của bà Yến. Phần đất được cấp mới này trùng lên toàn bộ diện tích đất của bà Yến.

Vì vậy, phía nguyên đơn yêu cầu Chủ tịch UBND xã Ia Nan hủy sổ đỏ đã cấp cho bà Quyên và bồi thường 1 tỉ đồng, do trong suốt 13 năm, bà Yến không thể sử dụng hay canh tác trên đất, dẫn đến thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

Trong khi đó, đại diện ủy quyền bên bị đơn – Chủ tịch UBND xã Ia Nan – cho rằng việc cấp sổ đỏ cho bà Quyên có chồng lấn hay không, UBND xã chưa kiểm tra nên chưa thể đưa ra ý kiến. Về yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng, bên bị đơn cho rằng không có căn cứ pháp lý nên không chấp nhận.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 29-12-2025, TAND Khu vực 8 – Gia Lai đã thụ lý vụ án hành chính về việc kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai, với bị kiện là Chủ tịch UBND xã Ia Nan.

Trong đơn khởi kiện, bà Yến trình bày: việc cấp sổ đỏ chồng lấn khiến bà không thể quản lý, sử dụng hay canh tác trên phần đất của mình suốt nhiều năm, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và quyền lợi hợp pháp. Bà cũng cho biết đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhưng vụ việc không được giải quyết, buộc bà phải khởi kiện để bảo vệ quyền lợi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Quỳnh – người bị kiện – cho biết ông mới được bổ nhiệm Chủ tịch UBND xã Ia Nan từ ngày 1-7-2025, nên chưa nắm rõ toàn bộ vụ việc. Ông Quỳnh cam kết trong thời gian tới chính quyền địa phương sẽ phối hợp các cơ quan chức năng để kiểm tra, làm rõ việc cấp sổ đỏ có chồng lấn hay không.