Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024 do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố sáng 29-6, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2024 tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 6,93% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 7,99% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020 - 2024.

GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,42%. Ảnh: NLĐO

GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của 6 tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn 2020 - 2024. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,38%, đóng góp 5,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,51%, đóng góp 44,28%; khu vực dịch vụ tăng 6,64%, đóng góp 49,76%.

Trong khu vực dịch vụ, xuất khẩu tăng cao theo xu hướng phục hồi nhu cầu tiêu dùng thế giới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm 2024 là 6,64% so với cùng kỳ năm trước.



Theo cơ quan thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6-2024 tăng 0,17% so với tháng trước. So với tháng 12-2023 CPI tháng 6 tăng 1,40% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,34%. CPI bình quân quý II/2024 tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 4,08% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,75%.

Về xuất nhập khẩu hàng hoá, Tổng cục Thống kê cho biết 6 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190,08 tỉ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 178,45 tỉ USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,63 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 13,44 tỉ USD). Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 54,3 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67 tỉ USD.