GDP năm 2023 tăng 5,05%, quy mô đạt 430 tỉ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12-2023 ước đạt 32,91 tỉ USD, tăng 5,7% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 355,5 tỉ USD, giảm 4,4% so với năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 12 ước đạt 30,63 tỉ USD, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 327,5 tỉ USD, giảm 8,9% so với năm trước.



Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 96,8 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 111,6 tỉ USD.



Tính chung cả năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 28 tỉ USD (năm trước xuất siêu 12,1 tỉ USD).