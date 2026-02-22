Gen tuông, chém vợ cũ và mẹ vợ trọng thương vào ngày mùng 1 Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Gen tuông, chém vợ cũ và mẹ vợ trọng thương vào ngày mùng 1 Tết

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau khi chém vợ cũ và mẹ vợ cũ trọng thương vào ngày mùng 1 Tết, Hiếu cầm dao cứa cổ tự sát nhưng không thành.

Ngày 22-2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Hiếu (SN 1996, trú xã Thanh Ba) để điều tra về hành vi Giết người xảy ra trên địa bàn xã Yên Kỳ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Gen tuông, chém vợ cũ và mẹ vợ trọng thương vào ngày mùng 1 Tết - Ảnh 1.

Trần Quang Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 17-2 (mùng 1 Tết), chị H.P.Q. (SN 2002, trú xã Yên Kỳ) bị Hiếu, là chồng cũ, dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và cơ thể.

Nạn nhân bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, TP Hà Nội. Trước đó, Hiếu cũng dùng dao chém bà N.T.K.O. (SN 1978) là mẹ chị Q., khiến nạn nhân phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau khi gây án, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra khu vực ao gần đó và tự gây thương tích vào cổ, cổ tay. Lực lượng công an phối hợp với người dân nhanh chóng khống chế, thu giữ hung khí và đưa đối tượng đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba. Khi sức khỏe ổn định, Hiếu được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai dù đã ly hôn từ tháng 9-2025 nhưng do ghen tuông khi biết vợ cũ có quan hệ tình cảm mới nên nảy sinh ý định tấn công.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

CLIP: Chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

(NLĐO) – Ngành chức năng đang tập trung lực lượng khống chế vụ cháy tại chợ nhà lồng Thanh Tùng ở Cà Mau

Chồng dùng dao chém vợ tử vong rồi tự sát bất thành

(NLĐO)- Trong lúc đang chuẩn bị cơm trưa cho gia đình, chị Phan Thị M. ở Hà Tĩnh bất ngờ bị chồng dùng dao chém tử vong tại chỗ, người chồng sau đó đã dùng dao tự tử nhưng bất thành.

Người đàn ông 61 tuổi về Bình Định chém vợ chồng thông gia rồi tự thiêu

(NLĐO) – Từ TP HCM, người đàn ông 61 tuổi về quê tỉnh Bình Định dùng dao, rìu chém trọng thương vợ chồng thông gia rồi đổ xăng lên người tự thiêu đến tử vong.

khởi tố vụ án khởi tố bị can công an tỉnh hành vi giết người ghen tuông đi cấp cứu chém vợ tết nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo