Chiều 19-9, TAND TP HCM tuyên án đối với Nguyễn Minh Trí (SN 2000, quê An Giang), Nguyễn Trường Sa (SN 1980; quê Hà Nội) cùng 12 đồng phạm về tội "Buôn lậu".

Đây là vụ vận chuyển vàng lậu có quy mô lớn, trị giá hàng trăm tỉ đồng. Một trong 2 đường dây được tổ chức bởi một thanh niên thế hệ Gen Z.

Phi vụ trăm tỉ hé lộ từ chiếc ô tô gần bệnh viện

Theo hồ sơ, vụ án được phát lộ ngày 17-12-2024, khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an bất ngờ khám xét chiếc ô tô Toyota Innova do Cao Văn Chức (trú Tây Ninh) điều khiển, đang dừng gần Bệnh viện Nhi TP HCM.

Tại đây, công an thu giữ 5.000 USD cùng một bọc nilon chứa 9 thỏi vàng với tổng trọng lượng gần 9 kg. Cùng ngày, tại biên giới An Giang, lực lượng biên phòng bắt quả tang Nguyễn Hữu Nghĩa vận chuyển 12 thỏi vàng bằng xuồng máy qua kênh Vĩnh Tế (TP Châu Đốc).

Các bị cáo tại toà

Mở rộng điều tra, công an khám xét loạt địa điểm tại Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và TP HCM, thu giữ thêm 13,9 kg vàng, hơn 1,42 triệu USD, 16,1 tỉ đồng, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, thiết bị chế tác vàng.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong vòng 11 ngày (6 đến 17-12-2024), hai đường dây buôn lậu đã đưa tổng cộng 113 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, trị giá hơn 252 tỉ đồng.

Gen Z cầm đầu đường dây buôn lậu vàng

Trong đó, đường dây 77 kg vàng (trị giá hơn 172 tỉ đồng) do Nguyễn Minh Trí (SN 2000) cầm đầu. Xuất thân là một thanh niên buôn cá qua biên giới, Trí quen biết nhiều mối làm ăn và nhanh chóng móc nối với Van Hear - một đầu mối bán vàng thỏi 99,99% tại Campuchia.

Trí cũng tìm được "khách sộp" trong nước như Nguyễn Chí Khoa (chủ tiệm vàng Anh Khoa, quận 5 cũ, TP HCM) và Phạm Ngọc Thắng (đầu mối vàng tại Hà Nội). Cả hai đều sẵn sàng chi tiền lớn để mua vàng nhập lậu.

Tháng 6-2024, khi có đơn đặt hàng, Trí liên lạc với Van Hear qua Telegram, chốt số lượng và phương thức thanh toán. USD được giấu trong các thùng cá, đưa qua biên giới để đổi lấy vàng. Ban đầu Trí trực tiếp sang nhận, nhưng về sau hắn thuê Nguyễn Văn Sang và Cao Văn Chức vận chuyển bằng xe ba gác hoặc ô tô để đưa vàng thẳng về TP HCM.

Đường dây của Trí buôn lậu 77 kg vàng, trị giá 172 tỉ đồng. Riêng Trí bỏ túi 26.920 USD (tương đương 652,9 triệu đồng).

Đồng phạm hưởng lợi: Nguyễn Chí Khoa: 29 kg vàng, lời 33,3 triệu đồng; Phạm Ngọc Thắng: 48 kg vàng, lời 86 triệu đồng (cộng thêm 10 kg vàng từ đường dây khác, tổng lời 96 triệu đồng); Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức: tham gia vận chuyển, đồng phạm toàn bộ 77 kg vàng.

Song song đó, đường dây của Nguyễn Hoàng Sa tại An Giang cũng tuồn về 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỉ đồng. Các đối tượng tham gia gồm Nguyễn Hữu Nghĩa, Huỳnh Cẩm Chương, Đặng Thị Thanh Huệ, Lê Huy Phương… với vai trò vận chuyển, giao dịch và thanh toán.

Trong đó, bị cáo Huỳnh Cẩm Chương (chủ cửa hàng vàng Thành Trung tại Cà Mau) đã nhập lậu của Nguyễn Trường Sa 11 kg vàng trị giá 24,6 tỉ đồng. Sau đó, Chương bán lại cho Công ty Vàng Việt Nam nhưng mới nhận 6 tỉ đồng, bị Công ty CP và Kinh doanh vàng Việt Nam nợ gần 18,7 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam đã tiêu thụ 11 kg vàng lậu. Tuy nhiên, do số vàng này đã được "nấu lại" trước khi bán ra, lãnh đạo và nhân viên công ty không biết nguồn gốc bất hợp pháp nên thoát truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tương tự, một số cửa hàng như tại cửa hàng vàng Kim Nam, chồng của bị cáo Đặng Thị Thanh Huệ cùng nhân viên tham gia giao dịch nhưng cũng được xác định "không biết" vàng có nguồn gốc nhập lậu.

Trong quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Hoàng Sa đã bỏ trốn, công an đã phát lệnh truy nã.

Sau 2 ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt 14 bị cáo cùng về tội "Buôn lậu". Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Trí lãnh 13 năm tù; Nguyễn Hoàng Sa 12 năm tù; Phạm Ngọc Thắng (SN 1985; cựu giám đốc Công ty TNHH thương mại và phát triển Thu Kiều) 9 năm tù; Nguyễn Văn Sang (SN 1988; quê Tây Ninh) 7 năm tù; Cao Văn Chức (SN 1988; quê Hà Nội) 6 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm đến 6 năm tù. Riêng Huỳnh Cẩm Chương lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, được trả tự do tại tòa. Tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số vàng đã buôn lậu, được cấn trừ phần đã thu giữ.



