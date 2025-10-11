Gen Z say mê cây cỏ, muốn lan tỏa giá trị đông y Việt Nam

Tối 10-10, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức chương trình "Chào tân sinh viên" chào đón 1.012 gương mặt ưu tú chính thức gia nhập học viện năm 2025.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã khen thưởng và tặng giấy khen cho 3 thủ khoa đầu vào của ba ngành y khoa, y học cổ truyền và dược học.

Phát biểu tại lễ chào đón các sinh viên mới, PGS-TS Đoàn Quang Huy, Phó Giám đốc Học viện, bày tỏ trong bối cảnh thế giới phẳng, y học không có biên giới. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tự hào là một điểm sáng trong hợp tác quốc tế. Nhà trường đã và đang phát triển mạnh mẽ mối quan hệ với các đối tác uy tín trên khắp thế giới như: Đại học Harvard (Mỹ), Đại học Paris Cité (Pháp), các trường đại học tại Nga, Italia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan...



"Các chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu học thuật, hội thảo quốc tế sẽ mở ra cho sinh viên những chân trời tri thức mới, giúp các em trở thành những công dân toàn cầu, tự tin làm việc ở bất cứ đâu"- PGS-TS Đoàn Quang Huy nói.

Ba thủ khoa đầu vào của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng với tài năng, nhiệt huyết và sự nỗ lực không ngừng, các sinh viên sẽ viết tiếp những trang sử vàng son cho truyền thống 55 năm xây dựng và 20 năm phát triển của học viện.

"Hãy học tập say mê, rèn luyện nghiêm túc và sống có trách nhiệm để sau này, dù ở bất kỳ cương vị nào, các em cũng tự hào nói rằng: Tôi là sinh viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam" - PGS-TS Đoàn Quang Huy nhắn nhủ các sinh viên.

Với 25,8 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Đinh Văn Đức Dũng xuất sắc trở thành thủ khoa ngành dược học. Tân sinh viên cho biết gia đình có truyền thống làm nghề thuốc, từ nhỏ đã được tiếp xúc với những vị thuốc, bài thuốc dân gian. Từ nhỏ em đã đam mê và mong muốn được trở thành người thầy thuốc giỏi, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tân thủ khoa đặt mục tiêu trong những năm học tới sẽ phấn đấu đạt loại giỏi, trau dồi chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và công tác tình nguyện.

"Một người thầy thuốc tốt không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có trái tim nhân hậu, biết lắng nghe và đồng cảm với người bệnh"- nam sinh cho hay.

Cũng có niềm say mê đặc biệt với cây cỏ và những phương pháp chữa bệnh tự nhiên, sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Ánh là thủ khoa chuyên ngành y học cổ truyền. Lớn lên tại vùng quê có nhiều gia đình làm nghề thuốc nam, Ánh sớm được tiếp xúc với nghề, nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi y học cổ truyền.

Bước vào giảng đường đại học, tân thủ khoa đặt cho mình mục tiêu không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức chuyên ngành, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe con người. Em cũng bày tỏ mong muốn sau khi ra trường có thể trở về quê hương, mở một phòng khám nhỏ để phục vụ bà con và góp phần lan tỏa giá trị của đông y Việt Nam.