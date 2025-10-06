Mổ sọ trong lúc người bệnh vẫn tỉnh táo tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Ngày 6-10, TS-BS Trương Thanh Tình, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Dược TP, cho hay bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ sọ mà người bệnh vẫn còn trong tình trạng tỉnh táo. Việc cho phép bệnh nhân tỉnh táo trong lúc mổ này giúp bác sĩ theo dõi được các chức năng quan trọng của não như ngôn ngữ, cảm giác, vận động.

Người bệnh có khối u sát vùng vận động, song nhờ theo dõi chặt chẽ trong lúc mổ, các bác sĩ vừa lấy bỏ tổn thương, vừa bảo tồn trọn vẹn khả năng đi lại và sinh hoạt.

"Sự thay đổi quan trọng nhất trong quan điểm điều trị hiện nay là không chỉ cố gắng lấy hết tổn thương mà phải đặt người bệnh vào trung tâm, bảo tồn tối đa các chức năng thần kinh"- BS Tình nhấn mạnh.

TS-BS Trương Thanh Tình, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, phẫu thuật não bằng kính vi phẫu

Tại hội nghị "Các tiến bộ trong phẫu thuật thần kinh vùng não chức năng và mổ tỉnh" do Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tổ chức mới đây, PGS-TS-BS Nguyễn Minh Anh, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết phẫu thuật thần kinh hiện đại không chỉ nhằm xử lý tổn thương mà còn phải bảo tồn chức năng thần kinh và nâng cao chất lượng sống của người bệnh.

Những bước tiến đáng chú ý trong chẩn đoán, gây mê hồi sức và vi phẫu thuật; công nghệ hình ảnh học trước mổ ngày càng chính xác, giúp bác sĩ lập kế hoạch điều trị cá thể hóa cho từng người bệnh.

Trong khi đó, sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp gây mê hồi sức đã mở đường cho các kỹ thuật tiên tiến như mổ sọ thức tỉnh, người bệnh tỉnh táo để bác sĩ vừa có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u, vừa theo dõi chức năng vận động và ngôn ngữ.

Đặc biệt, các phương pháp vi phẫu hiện đại kết hợp hệ thống định vị và theo dõi điện sinh lý trong mổ đã tạo nên một hệ thống cảnh báo sớm, giúp phẫu thuật viên kiểm soát an toàn, hạn chế tối đa biến chứng.

PGS-TS-BS Nguyễn Minh Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (phải), trao chứng nhận cho báo cáo viên nước ngoài.

Theo các chuyên gia, những kỹ thuật này không chỉ mở rộng cơ hội điều trị cho các ca bệnh phức tạp mà còn góp phần thay đổi cách tiếp cận của ngành ngoại thần kinh. Từ chỗ chỉ tập trung kéo dài sự sống, mục tiêu ngày nay đã dịch chuyển sang nâng cao chất lượng sống, giúp người bệnh có thể trở lại lao động, sinh hoạt và hòa nhập xã hội.

Trong tầm nhìn 5 - 10 năm tới, phẫu thuật thần kinh vùng não chức năng được kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo và các kỹ thuật ít xâm lấn ngày càng hoàn thiện.