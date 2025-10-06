Mổ sọ trong lúc người bệnh vẫn tỉnh táo tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mổ sọ trong lúc người bệnh vẫn tỉnh táo tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Hồng Đào

(NLĐO)- Ca mổ sọ lúc bệnh nhân còn tỉnh này vừa lấy bỏ tổn thương, vừa bảo tồn trọn vẹn khả năng đi lại và sinh hoạt của người bệnh.

Ngày 6-10, TS-BS Trương Thanh Tình, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Dược TP, cho hay bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ sọ mà người bệnh vẫn còn trong tình trạng tỉnh táo. Việc cho phép bệnh nhân tỉnh táo trong lúc mổ này giúp bác sĩ theo dõi được các chức năng quan trọng của não như ngôn ngữ, cảm giác, vận động. 

Người bệnh có khối u sát vùng vận động, song nhờ theo dõi chặt chẽ trong lúc mổ, các bác sĩ vừa lấy bỏ tổn thương, vừa bảo tồn trọn vẹn khả năng đi lại và sinh hoạt. 

"Sự thay đổi quan trọng nhất trong quan điểm điều trị hiện nay là không chỉ cố gắng lấy hết tổn thương mà phải đặt người bệnh vào trung tâm, bảo tồn tối đa các chức năng thần kinh"- BS Tình nhấn mạnh.

Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM thực thành công mổ sọ thức tỉnh - Ảnh 1.

TS-BS Trương Thanh Tình, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, phẫu thuật não bằng kính vi phẫu

Tại hội nghị "Các tiến bộ trong phẫu thuật thần kinh vùng não chức năng và mổ tỉnh" do Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tổ chức mới đây, PGS-TS-BS Nguyễn Minh Anh, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết phẫu thuật thần kinh hiện đại không chỉ nhằm xử lý tổn thương mà còn phải bảo tồn chức năng thần kinh và nâng cao chất lượng sống của người bệnh.

Những bước tiến đáng chú ý trong chẩn đoán, gây mê hồi sức và vi phẫu thuật; công nghệ hình ảnh học trước mổ ngày càng chính xác, giúp bác sĩ lập kế hoạch điều trị cá thể hóa cho từng người bệnh. 

Trong khi đó, sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp gây mê hồi sức đã mở đường cho các kỹ thuật tiên tiến như mổ sọ thức tỉnh, người bệnh tỉnh táo để bác sĩ vừa có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u, vừa theo dõi chức năng vận động và ngôn ngữ. 

Đặc biệt, các phương pháp vi phẫu hiện đại kết hợp hệ thống định vị và theo dõi điện sinh lý trong mổ đã tạo nên một hệ thống cảnh báo sớm, giúp phẫu thuật viên kiểm soát an toàn, hạn chế tối đa biến chứng.

Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM thực thành công mổ sọ thức tỉnh - Ảnh 2.

PGS-TS-BS Nguyễn Minh Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (phải), trao chứng nhận cho báo cáo viên nước ngoài.

Theo các chuyên gia, những kỹ thuật này không chỉ mở rộng cơ hội điều trị cho các ca bệnh phức tạp mà còn góp phần thay đổi cách tiếp cận của ngành ngoại thần kinh. Từ chỗ chỉ tập trung kéo dài sự sống, mục tiêu ngày nay đã dịch chuyển sang nâng cao chất lượng sống, giúp người bệnh có thể trở lại lao động, sinh hoạt và hòa nhập xã hội.

Trong tầm nhìn 5 - 10 năm tới, phẫu thuật thần kinh vùng não chức năng được kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo và các kỹ thuật ít xâm lấn ngày càng hoàn thiện.

Tin liên quan

Ca mổ kéo dài 4 giờ cứu người đàn ông bị vỡ tim ở TP HCM

Ca mổ kéo dài 4 giờ cứu người đàn ông bị vỡ tim ở TP HCM

(NLĐO) - Một người đàn ông trẻ tuổi bị tai nạn giao thông vỡ tim vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM) xử trí kịp thời.

Hợp sức mổ khẩn cứu bé trai bị chó cắn nát mặt thương tâm

(NLĐO) - Đang chơi trước nhà, bé trai bất ngờ bị một con chó cắn trực diện vùng mặt với nhiều tổn thương nguy kịch.

Lần đầu tiên mổ cùng ngày 2 ca ruột thừa trên Côn Đảo

Ngày 20-9, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (TP HCM) phẫu thuật thành công 2 trường hợp viêm ruột thừa mà không cần chuyển vào đất liền.

phẫu thuật trí tuệ nhân tạo chất lượng sống u não vi phẫu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo