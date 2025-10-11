HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

GENfest- lễ hội âm nhạc đỉnh cao trở lại

Thùy Trang

(NLĐO)- GENfest trở lại với MBILLION - Vũ trụ Âm nhạc Độc bản: Khi nghệ sĩ Việt và fan cùng tạo nên cột mốc văn hoá.

GENfest 2025: bùng nổ sân khấu nghệ thuật Việt với MBILLION!

GENfest- lễ hội âm nhạc đỉnh cao trở lại - Ảnh 1.

Sân khấu GENfest

Sau 2 năm bùng nổ, GENfest 2025 sẽ diễn ra vào ngày 22-11 tại SECC Outdoor (TP HCM). Vẫn giữ tinh thần từ lúc ra đời, GENfest 2025 tạo ra một sân khấu nơi nghệ sĩ trẻ Việt Nam có thể thể hiện tài năng của mình trong hình thái đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, GENfest 2025 với biểu tượng MBILLION sẽ có những thay đổi ngoạn mục.

Theo đó, GENfest 2025 mở rộng từ một lễ hội âm nhạc duy nhất thành hệ sinh thái thương hiệu sáng tạo - văn hoá đầu tiên của Việt Nam. Đây sẽ là một vũ trụ trải nghiệm đa chiều - đa nội dung - đa định dạng, nơi nghệ sĩ, khán giả và cộng đồng sáng tạo cùng nhau kiến tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa mang đậm dấu ấn văn hoá của thế hệ trẻ.

Khác với sân khấu thương mại thông thường, mỗi show MBILLION là một hành trình do chính nghệ sĩ kiến tạo - từ setlist, visual, đến mạch câu chuyện xuyên suốt. Fandom không chỉ là khán giả, mà trở thành đồng tác giả của trải nghiệm, tạo dựng tương tác biểu tượng, story walls, và những bất ngờ ngược lại cho chính nghệ sĩ. Sân khấu không còn ranh giới, mà trở thành nơi nghệ sĩ và fan cùng toả sáng.

GENfest Presents MBILLION được định vị là sân khấu thế hệ mới của nghệ sĩ Việt và cộng đồng fan, nơi mỗi show không chỉ là một buổi diễn, mà là một cột mốc văn hoá. Nghệ sĩ được lựa chọn không dựa trên lượt view hay bảng xếp hạng, mà ở khả năng chạm tới tinh thần của cả một thế hệ.

Không chỉ là concert – cột mốc văn hoá làm nên lịch sử! 

GENfest- lễ hội âm nhạc đỉnh cao trở lại - Ảnh 2.

Âm nhạc ở GENfest 2025 là những dấu ấn văn hóa đặc trưng

Chỉ những nghệ sĩ thật sự chạm tới dấu mốc văn hoá - từ một bản hit viral định hình thế hệ, một cú bắt tay tạo nên trào lưu, cho tới khả năng dẫn dắt câu chuyện của cả cộng đồng - mới được lựa chọn bước lên sân khấu này. Điểm đặc biệt, MBILLION không dừng ở việc nâng nghệ sĩ thành biểu tượng, mà còn đưa fandom trở thành một phần chính thức của văn hoá trẻ.

Từ những lightstick, chant, slogan, story wall - những "nghi thức" vốn chỉ tồn tại trong cộng đồng fan – nay được đưa lên sân khấu, hoà quyện vào câu chuyện nghệ sĩ. Fan không chỉ "xem concert", mà trở thành đồng tác giả của một trải nghiệm văn hoá.

Ở một tầng sâu hơn, MBILLION là cách GENfest viết tiếp câu chuyện âm nhạc Việt: Ghi lại từng khoảnh khắc nghệ sĩ và fan trong tư liệu, mini-docs, fan diaries - để mỗi show trở thành một lát cắt của ký ức tập thể. Và chính từ những lát cắt ấy, âm nhạc Việt được nâng tầm - vừa giữ bản sắc địa phương, vừa tiệm cận chuẩn quốc tế, đủ sức bước vào dòng chảy châu Á.

Với MBILLION, GENfest định vị một cột mốc văn hoá phản ánh sự trưởng thành của âm nhạc Việt qua từng thế hệ. Nghệ sĩ được trao quyền toàn diện để sáng tạo, còn fan được nâng tầm vai trò thành một phần của câu chuyện chung.

Mỗi sự kiện MBILLION là một nhật ký văn hoá, lưu giữ hành trình phát triển của nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ. Điểm khác biệt của MBILLION nằm ở chỗ: đây không chỉ là sự ghi nhận thành tựu của nghệ sĩ, mà còn là sân khấu nơi fandom của họ lần đầu tiên được chính thức hoá - tỏa sáng cùng thần tượng.

