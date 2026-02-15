HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét

QUỐC ANH

(NLĐO) - Điểm đánh bóng lư đồng nức tiếng trên đường Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, TPHCM) bội thu dịp Tết nhờ chữ "tín" và "tâm".

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 1.

Điểm đánh bóng lư đồng ở đường Lê Văn Duyệt (gần cầu Bông, phường Gia Định) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 lại bước vào mùa cao điểm phục vụ Tết.

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 2.

Đang đánh bóng bộ lư, ông Trần Thành Tiến (gần 70 tuổi) ngưng tay, ra nhận đơn hàng khách vừa mang tới.

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 3.

Anh Phan Tuấn Vũ về làm với ông Tiến mới đó đã hơn 20 năm, từ lúc độc thân đến nay 2 con cũng đã lớn.

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 4.

Dịp cao điểm Tết, hai máy hoạt động liên tục từ sáng sớm tới 6 giờ chiều.

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 5.

Khách quen, khách mới ra vào tấp nập, mang lại nguồn thu nhập tốt cho 2 người thợ lâu năm. Nhiều người vẫn tìm đến ông Tiến dù ở xa vì cho rằng "chưa gặp chỗ nào tốt hơn".

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 6.

Đã 10 năm nay, cứ 25 tháng Chạp, ông Lê Ngọc Trí cúng đưa ông bà tổ tiên xong là hạ bộ lư mang đi đánh bóng. Ông chia sẻ mình thuộc diện "kén" và đánh giá điểm đánh lư đồng của ông Tiến chỉ một chữ "tốt".

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 7.

Sau công đoạn ngâm nước, rửa, xả keo bị ố là đánh bóng bằng bánh vải. Khâu này được ông Tiến chia sẻ là khó nhất, kỳ công và đòi hỏi "độ lỳ" của người thợ.

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 8.

Ông Tiến chia sẻ, hơn 10 năm trước, một lần đang đánh bóng thì bị máy mô tơ đánh bật làm gãy ngón tay giữa. Đợt đó ông phải bó bột gần 1 tháng mới lành. Bây giờ ngón tay vẫn co nhưng không cầm, nắm được.

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 9.

Hay mới đây, anh Phan Tuấn Vũ cũng sơ ý đưa chân trúng bị trục mô tơ, chảy máu, cũng chưa lành. Anh Vũ nói vui: "Đây là bệnh nghề nghiệp".

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 10.

Sau đánh bóng là chà bột để bộ lư được khô, sạch và sáng bóng hơn.

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 11.

Hoàn tất các khâu, anh Vũ lắp rắp lại bộ lư để giao cho khách trong ngày.

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 12.

Tùy theo kích cỡ, độ tinh xảo, độ khó mà giá đánh bóng có thể lên tới 700.000 đồng. Ngược lại, những món đồ nhỏ có thể được làm miễn phí, khách vui vẻ đưa 10.000 -20.000 đồng

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 13.

Theo anh Vũ, mỗi ngày Tết đánh bóng gần 20 bộ lư và cả mùa Tết thì lên đến vài trăm. Năm nay khách có vẻ vắng hơn, áng chừng 300 bộ.

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 14.

Ông Trần Thành Tiến chia sẻ "khởi nghiệp" từ thời 1993-1994, mua máy mô tơ hết 2 chỉ rưỡi vàng. Ban đầu lấy lư đồng ở nhà ra đánh và tự học nghề.

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 15.

Ông Tiến cho rằng làm nghề đánh bóng lư đồng phải siêng, yêu nghề; sống bằng chữ "tín" và "tâm".

Ghé "điểm hẹn" lư đồng hơn 30 mùa bánh tét - Ảnh 16.

Bộ lư sáng bóng, sạch đẹp, được mang về bài trí bàn thờ gia tiên dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

 

Tin liên quan

Nghề đánh bóng lư đồng "lên ngôi" dịp Tết

Nghề đánh bóng lư đồng "lên ngôi" dịp Tết

(NLĐO) - Thợ đánh bóng lư đồng nức tiếng TP HCM cho rằng chữ "tín" và "tâm" giúp duy trì nghề hàng chục năm. Tết Ất Tỵ 2025 đến cũng là dịp bội thu.

Văn khấn cúng tất niên 2026 đầy đủ và chi tiết

(NLĐO)- Lễ cúng Tất niên cuối năm mang nhiều ý nghĩa tâm linh quan trọng, là thời điểm để gia đình thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên.

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026?

(NLĐO) - Mời bạn đọc bình chọn linh vật ngựa tỉnh, thành đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026. Cuộc bình chọn kết thúc ngày 20-2 và công bố kết quả vào ngày 21-2

Tết nguyên đán đường Lê Văn Duyệt phường Gia Định
