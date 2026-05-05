Ghép tế bào gốc cứu người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm

Sau 9 năm hiếm muộn, chị N.T.H. (SN 1989, ở Hà Nội), đón con trai đầu lòng. Khi con mới 9 tháng tuổi, cuối tháng 5-2025, chị bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu, ban đầu thoáng qua rồi tăng dần, kèm theo yếu tay.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau ghép tế bào gốc

Một buổi sáng khi đang bán hàng, chị lên cơn đau đầu, người nhà phát hiện yếu tay, chảy dãi nên đưa đi khám.

Qua chụp chiếu, bác sĩ phát hiện khối u não lớn. Tối cùng ngày, trong lúc về nhà chờ thêm kết quả, chị bất ngờ đau dữ dội, phải nhập viện cấp cứu.

Ca phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kéo dài gần 5 giờ, loại bỏ phần lớn khối u. Kết quả sinh thiết xác định chị mắc u lympho không Hodgkin tế bào B hệ thần kinh trung ương - một bệnh lý ác tính hiếm gặp. Do khối u chỉ cắt được 60-70%, chị tiếp tục điều trị hóa chất liều cao tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).

Sau ba đợt hóa trị, khối u biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, để giảm nguy cơ tái phát, bác sĩ chỉ định thêm 4 đợt hóa chất liều cao, nâng tổng số lên bảy đợt.

Bác sĩ Lê Thị Thùy Dương, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8, người trực tiếp điều trị, cho biết ngay từ những đợt hóa trị đầu, bệnh nhân đã gặp hàng loạt biến chứng như suy thận cấp, suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, nhiễm nấm họng, loét miệng nặng.

Dù bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt, khối u ổn định sau nhiều đợt hóa trị nhưng nguy cơ bệnh tái phát vẫn còn. Vì vậy, sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định ghép tế bào gốc tự thân, ngăn ngừa nguy cơ bệnh có thể tái phát

Quy trình gồm thu thập tế bào gốc, hóa trị liều cao để tiêu diệt tế bào bệnh, sau đó truyền lại tế bào gốc nhằm tái tạo hệ tạo máu.

Ca ghép được phối hợp thực hiện giữa Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Sau hơn 20 ngày điều trị, sức khỏe chị H. cải thiện dần và được xuất viện chiều 5-5.

PGS-TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8, cho biết đây là lần đầu đơn vị thực hiện thành công ghép tế bào gốc cho bệnh nhân u lympho, mở ra hướng điều trị mới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và giảm gánh nặng chuyển tuyến.

Bệnh nhân xuất viện, khép lại hành trình điều trị với sự đồng hành của bác sĩ

U lympho không Hodgkin tổn thương hệ thần kinh trung ương là bệnh lý ác tính hiếm gặp, nguy cơ tái phát cao. Đây là dạng ung thư xuất phát từ tế bào lympho B, có thể hình thành trong não, tủy sống hoặc mắt.

Việc điều trị thành công ca bệnh cho thấy năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị ung thư. Hiện đơn vị đang chuẩn bị triển khai liệu pháp CAR-T - hướng điều trị tiên tiến trong điều trị các bệnh ung thư máu.

Theo các chuyên gia, liệu pháp CAR-T sử dụng tế bào miễn dịch được biến đổi để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Đây được xem là bước tiến lớn trong điều trị, mở ra cơ hội cho những bệnh nhân không đáp ứng với các phác đồ thông thường.