Hai bệnh viện lớn ở TPHCM hợp tác triển khai ghép tim cho trẻ em

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố vừa ký kết ghi nhớ hợp tác trong việc điều trị cho bệnh nhi suy tim giai đoạn cuối có chỉ định ghép tim, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác chuyên môn giữa 2 đơn vị y tế đầu ngành.

Theo nội dung ký kết, 2 bệnh viện thống nhất tăng cường phối hợp trong công tác hội chẩn liên viện, tiếp nhận bệnh nhi có chỉ định ghép tim, theo dõi và điều trị trong thời gian chờ nguồn tạng, chăm sóc và theo dõi lâu dài sau ghép, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị và mở rộng cơ hội sống cho bệnh nhi.

Tại buổi ký kết, PGS-TS-BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa 2 bệnh viện trong công tác điều trị thời gian qua, đặc biệt là quá trình tư vấn, hội chẩn và phối hợp triển khai các ca bệnh phức tạp.

Việc ký kết này là cơ sở quan trọng để 2 đơn vị chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình phối hợp điều trị ghép tim cho bệnh nhi, qua đó giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị, nâng cao hiệu quả chăm sóc và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Ca ghép tim cho cậu bé 9 tuổi do Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện

Theo GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, ghép tim là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa và các cơ sở y tế.

"Việc hợp tác không chỉ thể hiện sự gắn kết chuyên môn giữa 2 đơn vị mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới hợp tác ghép tim nhi khoa, mang lại nhiều cơ hội điều trị hơn cho các bệnh nhi suy tim nặng" - BS Định nhấn mạnh.

Song song với việc hợp tác chuyên môn, 2 bệnh viện cũng chú trọng đến công tác xã hội và hỗ trợ người bệnh. Thời gian qua, các đơn vị liên quan đã phối hợp tư vấn, động viên tinh thần và vận động các nguồn lực xã hội nhằm san sẻ gánh nặng chi phí điều trị cho gia đình bệnh nhi. Đây được xem là một phần quan trọng trong mô hình chăm sóc toàn diện, giúp người bệnh và gia đình an tâm điều trị, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống sau ghép tạng.



