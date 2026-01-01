Ca ghép tim xuyên đêm cứu thiếu niên 15 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công ca ghép tim cho một thiếu niên 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối vào ngày cuối cùng của năm 2025 (31-12).

Trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, bệnh nhi bất ngờ ngưng tim trên bàn mổ. Trong khi trái tim của người hiến đang được khẩn trương vận chuyển về bệnh viện, ê-kíp buộc phải đồng thời hồi sinh tim phổi và duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để giữ lại sự sống cho bệnh nhi.

Đột ngột ngưng tim trên bàn mổ

Theo GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Trưởng ê-kíp ghép tim, đây là một trong những trường hợp nặng và thách thức nhất mà ê-kíp ghép tim từng đối mặt.

Bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, tim gần như không còn khả năng co bóp dù đã được điều trị bằng nhiều loại thuốc vận mạch liều cao. Suy tim kéo dài khiến người bệnh xuất hiện suy gan, suy thận kèm theo nhiều rối loạn toàn thân nghiêm trọng.

Quá trình vận chuyển quả tim về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Sau quá trình hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ xác định chỉ còn ghép tim là giải pháp duy nhất có thể mang lại cơ hội sống cho bệnh nhi.

Tuy nhiên, đây là ca ghép tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, bao gồm tăng áp phổi nặng, nguy cơ nhiễm trùng, suy đa cơ quan và các biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. Nhưng nếu không tiến hành ghép tim, bệnh nhi chắc chắn không thể qua khỏi.

Dù tỉ lệ thành công được đánh giá là rất thấp, ê-kíp vẫn quyết định thực hiện trao cho người bệnh cơ hội cuối cùng tìm lại sự sống.

Ê-kíp phẫu thuật bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình và cá nhân người hiến tạng

Tình huống căng thẳng nhất xảy ra ngay trước thời điểm ghép tim, khi bệnh nhi đột ngột ngưng tim trên bàn mổ. Trước diễn biến tối cấp, ê-kíp phẫu thuật buộc phải vừa tiến hành hồi sinh tim phổi vừa duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để bảo toàn sự sống tạm thời cho người bệnh, trong khi chờ đợi trái tim hiến được vận chuyển về kịp thời.

Tiếp nối sự sống

Trái tim hiến được điều phối từ Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM, thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và được vận chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong thời gian ngắn nhất. Về mặt kỹ thuật, ca ghép tim diễn ra theo đúng kế hoạch đã được chuẩn bị.

7 giờ 30 sáng cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên xuất hiện trong lồng ngực bệnh nhi khiến cả ê-kíp vỡ oà, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi sinh.

Trong cuộc chạy đua với thời gian, ê-kíp đã làm việc xuyên đêm, vượt qua mọi giới hạn để giữ lại một nhịp tim đang dần hồi sinh cho cậu bé 15 tuổi

Khép lại năm 2025, ca ghép tim ngày 31-12 không chỉ là một dấu mốc chuyên môn quan trọng mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, năng lực và sự trưởng thành của hành trình ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Trên hành trình nhân văn này, không chỉ trái tim được ghép cho bệnh nhi mà phổi, gan, giác mạc và hai quả thận cũng đã được điều phối kịp thời, tiếp nối sự sống cho nhiều người bệnh tại các cơ sở y tế khác.