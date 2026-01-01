Ca ghép tim xuyên đêm cứu thiếu niên 15 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ca ghép tim xuyên đêm cứu thiếu niên 15 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, tim gần như không còn khả năng co bóp

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công ca ghép tim cho một thiếu niên 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối vào ngày cuối cùng của năm 2025 (31-12). 

Trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, bệnh nhi bất ngờ ngưng tim trên bàn mổ. Trong khi trái tim của người hiến đang được khẩn trương vận chuyển về bệnh viện, ê-kíp buộc phải đồng thời hồi sinh tim phổi và duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để giữ lại sự sống cho bệnh nhi.

Đột ngột ngưng tim trên bàn mổ

Theo GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Trưởng ê-kíp ghép tim, đây là một trong những trường hợp nặng và thách thức nhất mà ê-kíp ghép tim từng đối mặt. 

Bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, tim gần như không còn khả năng co bóp dù đã được điều trị bằng nhiều loại thuốc vận mạch liều cao. Suy tim kéo dài khiến người bệnh xuất hiện suy gan, suy thận kèm theo nhiều rối loạn toàn thân nghiêm trọng.

Ca ghép tim xuyên đêm, giành lại nhịp đập cho thiếu niên 16 tuổi - Ảnh 1.

Quá trình vận chuyển quả tim về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Sau quá trình hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ xác định chỉ còn ghép tim là giải pháp duy nhất có thể mang lại cơ hội sống cho bệnh nhi. 

Tuy nhiên, đây là ca ghép tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, bao gồm tăng áp phổi nặng, nguy cơ nhiễm trùng, suy đa cơ quan và các biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. Nhưng nếu không tiến hành ghép tim, bệnh nhi chắc chắn không thể qua khỏi. 

Dù tỉ lệ thành công được đánh giá là rất thấp, ê-kíp vẫn quyết định thực hiện trao cho người bệnh cơ hội cuối cùng tìm lại sự sống.

Ca ghép tim xuyên đêm, giành lại nhịp đập cho thiếu niên 16 tuổi - Ảnh 2.

Ê-kíp phẫu thuật bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình và cá nhân người hiến tạng

Tình huống căng thẳng nhất xảy ra ngay trước thời điểm ghép tim, khi bệnh nhi đột ngột ngưng tim trên bàn mổ. Trước diễn biến tối cấp, ê-kíp phẫu thuật buộc phải vừa tiến hành hồi sinh tim phổi vừa duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để bảo toàn sự sống tạm thời cho người bệnh, trong khi chờ đợi trái tim hiến được vận chuyển về kịp thời.

Tiếp nối sự sống

Trái tim hiến được điều phối từ Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM, thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và được vận chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong thời gian ngắn nhất. Về mặt kỹ thuật, ca ghép tim diễn ra theo đúng kế hoạch đã được chuẩn bị. 

7 giờ 30 sáng cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên xuất hiện trong lồng ngực bệnh nhi khiến cả ê-kíp vỡ oà, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi sinh.

Ca ghép tim xuyên đêm, giành lại nhịp đập cho thiếu niên 16 tuổi - Ảnh 3.

Trong cuộc chạy đua với thời gian, ê-kíp đã làm việc xuyên đêm, vượt qua mọi giới hạn để giữ lại một nhịp tim đang dần hồi sinh cho cậu bé 15 tuổi

Khép lại năm 2025, ca ghép tim ngày 31-12 không chỉ là một dấu mốc chuyên môn quan trọng mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, năng lực và sự trưởng thành của hành trình ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. 

Trên hành trình nhân văn này, không chỉ trái tim được ghép cho bệnh nhi mà phổi, gan, giác mạc và hai quả thận cũng đã được điều phối kịp thời, tiếp nối sự sống cho nhiều người bệnh tại các cơ sở y tế khác.

Tin liên quan

Hai bệnh viện lớn ở TPHCM hợp tác triển khai ghép tim cho trẻ em

Hai bệnh viện lớn ở TPHCM hợp tác triển khai ghép tim cho trẻ em

(NLĐO)- Hai bệnh viện này kỳ vọng triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong ghép tim, chăm sóc và điều trị bệnh tim nặng ở trẻ em.

Người đưa Việt Nam lên bản đồ ghép tim thế giới

Với đôi tay tài hoa, GS-TS-BS Bùi Đức Phú đã góp phần đưa nền y học nước nhà lên tầm cao mới, đặc biệt là ghép tim, ghép tạng

Số ca ghép tim ở Việt Nam tăng vọt

(NLĐO)- Trong năm 2025, các cơ sở y tế trên cả nước thực hiện khoảng 50 ca ghép tim.

hồi sinh suy tim đại học y dược ghép tim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo