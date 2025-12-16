HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Món ăn vặt giúp người cần giảm cân bớt thèm đồ ngọt

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Nutrients đã chỉ ra món ăn vặt "thần kỳ" cho người cần giảm cân.

Nghiên cứu do Trung tâm Y khoa Đại học Vanderbilt (Mỹ) chủ trì thực hiện chỉ ra rằng nếu người cần giảm cân thay thế đồ ăn vặt giàu carbohydrate bằng các loại hạt, cảm giác thèm ăn, bao gồm thèm đồ ngọt, sẽ giảm đi đáng kể.

Món ăn vặt giúp bạn bớt thèm đồ ngọt - Ảnh 1.

Chọn đúng đồ ăn vặt có thể giúp bạn bớt thèm ăn - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News Medical, 84 tình nguyện viên 22-36 tuổi đã tham gia thí nghiệm, là những người có ít nhất một yếu tố nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

Hội chứng chuyển hóa được xác định khi một người có ít nhất 3/5 yếu tố: Béo phì trung tâm (mỡ bụng), huyết áp cao, đường huyết cao, triglyceride (chất béo trung tính) cao, cholesterol tốt HDL thấp.

Họ được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. Một nhóm được yêu cầu ăn nhẹ 2 lần/ngày với 33,5 g hỗn hợp hạt không ướp muối. Nhóm còn lại ăn 2 lần mỗi ngày bằng các món ăn vặt giàu carbohydrate như bánh quy, thanh granola...

Kết quả cho thấy so với nhóm sử dụng đồ ăn vặt giàu carbohydrate, nhóm chỉ nhâm nhi hạt giảm hẳn cảm giác thèm ăn, đặc biệt là thèm ăn các món ăn vặt khác, trong đó cảm giác thèm đồ ngọt giảm đến 12,5%.

Song song đó, nhóm ăn đồ ăn vặt giàu carbohydrate cũng tăng cân sau 16 tuần nghiên cứu, nhóm ăn hạt thì không.

Điểm cải thiện chất lượng chế độ ăn uống (HEI) của nhóm ăn vặt bằng hạt cũng tăng 19%, vì đây là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng tốt và lại không chứa những thành phần có hại như đồ ăn vặt công nghiệp.

Nhìn chung, đây là một gợi ý thú vị và đơn giản cho những người muốn giữ dáng hoặc giảm cân.

Tin liên quan

Muốn trẻ hơn tuổi, hãy ăn món có vitamin này

Muốn trẻ hơn tuổi, hãy ăn món có vitamin này

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy quá trình sản sinh collagen và tái tạo da phụ thuộc trực tiếp vào lượng tiêu thụ một loại vitamin quan trọng.

Ăn gì để chống lại việc dễ bị cảm cúm?

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy việc ăn quá ít một số món có thể khiến bạn dễ bị cảm cúm và các bệnh đường hô hấp khác hơn mọi người.

20 món ăn, uống giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol dễ dàng

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Anh đã đưa ra một loạt gợi ý thú vị về chế độ ăn giúp hệ tim mạch khỏe hơn, thông qua việc kiểm soát huyết áp và cholesterol.

hội chứng chuyển hóa cholesterol ăn vặt thèm ngọt thèm ăn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo