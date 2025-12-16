Món ăn vặt giúp người cần giảm cân bớt thèm đồ ngọt

Nghiên cứu do Trung tâm Y khoa Đại học Vanderbilt (Mỹ) chủ trì thực hiện chỉ ra rằng nếu người cần giảm cân thay thế đồ ăn vặt giàu carbohydrate bằng các loại hạt, cảm giác thèm ăn, bao gồm thèm đồ ngọt, sẽ giảm đi đáng kể.

Chọn đúng đồ ăn vặt có thể giúp bạn bớt thèm ăn - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News Medical, 84 tình nguyện viên 22-36 tuổi đã tham gia thí nghiệm, là những người có ít nhất một yếu tố nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

Hội chứng chuyển hóa được xác định khi một người có ít nhất 3/5 yếu tố: Béo phì trung tâm (mỡ bụng), huyết áp cao, đường huyết cao, triglyceride (chất béo trung tính) cao, cholesterol tốt HDL thấp.

Họ được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. Một nhóm được yêu cầu ăn nhẹ 2 lần/ngày với 33,5 g hỗn hợp hạt không ướp muối. Nhóm còn lại ăn 2 lần mỗi ngày bằng các món ăn vặt giàu carbohydrate như bánh quy, thanh granola...

Kết quả cho thấy so với nhóm sử dụng đồ ăn vặt giàu carbohydrate, nhóm chỉ nhâm nhi hạt giảm hẳn cảm giác thèm ăn, đặc biệt là thèm ăn các món ăn vặt khác, trong đó cảm giác thèm đồ ngọt giảm đến 12,5%.

Song song đó, nhóm ăn đồ ăn vặt giàu carbohydrate cũng tăng cân sau 16 tuần nghiên cứu, nhóm ăn hạt thì không.

Điểm cải thiện chất lượng chế độ ăn uống (HEI) của nhóm ăn vặt bằng hạt cũng tăng 19%, vì đây là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng tốt và lại không chứa những thành phần có hại như đồ ăn vặt công nghiệp.

Nhìn chung, đây là một gợi ý thú vị và đơn giản cho những người muốn giữ dáng hoặc giảm cân.