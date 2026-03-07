HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nạp quá nhiều những món ăn này, trẻ dễ "tăng động"

Anh Thư

(NLĐO) - Một số món ăn phổ biến thời này có thể đem đến những tác động lên tâm lý và hành vi của trẻ em.

Theo nhóm nghiên cứu từ Canada, Mỹ và Malaysia - dẫn đầu bởi Đại học Toronto (Canada) và Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (Mỹ), các món ăn thuộc nhóm "thực phẩm siêu chế biến" (UPF) có thể liên quan đến điểm số triệu chứng hành vi cao hơn trong thời thơ ấu.

Nạp quá nhiều những món ăn này, trẻ dễ "tăng động" - Ảnh 1.

UPF là những sản phẩm công nghiệp được tạo ra từ nhiều thành phần chiết xuất (đường, chất béo, phụ gia, chất bảo quản...), bao gồm các loại nước ngọt đóng chai, thực phẩm đóng gói, đồ ăn nhanh, thịt chế biến...

Vì độ tiện lợi, chúng chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong mô hình ăn uống của người dân nhiều khu vực trên thế giới.

Trẻ em là một trong những đối tượng được quan tâm nhất, bởi thường bị thu hút bởi những loại đồ ăn nhanh, nước ngọt, bánh kẹo công nghiệp... - đều là những món ăn thuộc nhóm UPF.

Nghiên cứu dựa trên hơn 2.000 trẻ em được công bố trên tạp chí khoa học JAMA Network Open, cho thấy việc tiêu thụ UPF thường xuyên có thể ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của trẻ.

Công trình sử dụng thang điểm CBCL (Bảng kiểm hành vi trẻ em), một công cụ đo lường quốc tế.

Kết quả phân tích cho thấy khi trẻ 3 tuổi ăn nhiều UPF, đến năm 5 tuổi sẽ có điểm triệu chứng hành vi cao hơn, bao gồm gia tăng các trạng thái tiêu cực về nội tâm như sự lo âu, thu rút; gia tăng các hành vi bên ngoài như hung hăng, "tăng động".

Dù chưa đến mức tạo thành chứng tăng động giảm chú ý (ADHD), nhưng những tác động nói trên đủ để phụ huynh phải lưu tâm.

Ngoài ra, cứ mỗi 10% tăng thêm lượng calo từ UPF thì điểm triệu chứng hành vi lại nhích lên một chút.

Tuy nhiên có một tin tốt: Nếu thay đổi chế độ ăn uống, các vấn đề nói trên sẽ giảm bớt. Hiệu ứng này được quan sát thấy khi thay 10% lượng calo từ UPF bằng thực phẩm ít chế biến như trái cây tươi, rau củ, thịt cá tươi...

Kết quả này một lần nữa nhấn mạnh rằng các món ăn thuộc nhóm UPF dù có vẻ tiện lợi và hấp dẫn, nhưng việc tiêu thụ nó không phải thói quen lành mạnh.

