Giá bạc hôm nay 1-12: Nhà đầu tư "giật mình" khi giá bạc lên cao chưa từng có

Chiều 1-12, giá bạc miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết mua vào 2,088 triệu đồng/lượng, bán ra 2,139 triệu đồng/lượng, tăng 74.000 đồng/lượng so với hôm trước.

Tập đoàn Phú Quý thông báo giá bạc miếng mua vào lên tới 2,138 triệu đồng/lượng, bán ra 2,204 triệu đồng/lượng - tăng thêm 6.000 đồng so, sau khi tăng vọt trên 100.000 đồng mỗi lượng vào tuần trước.

Riêng bạc Phú Quý loại 1kg được giao dịch lên tới 56,98 triệu đồng mua vào, 58,74 triệu đồng bán ra, tăng hơn 500.000 đồng.

Mốc 2,2 triệu đồng mỗi lượng bạc khiến nhiều người bất ngờ. Bởi chỉ trong 1 tuần qua, giá bạc tăng hơn 11%. Nếu tính từ đầu năm tới nay, những người nắm giữ bạc đã có mức sinh lời hơn 80%, mức tăng rất cao so với các kênh đầu tư khác.

Giá bạc hôm nay lên mức cao chưa từng có

Chị Minh Hoàng (ngụ phường Sài Gòn, TP HCM) cho biết khoảng 3 tháng trước có việc gia đình nên chị đã bán toàn bộ số bạc đã mua để dành từ đầu năm. Lúc đó, chị bán bạc giá 1,6 triệu đồng/lượng, lãi khoảng 30%.

"Giờ nhìn giá bạc vượt 2,2 triệu đồng/lượng, thật khó tin. Chỉ trong 3 tháng qua, giá bạc đã tăng tới 38%" – chị Hoàng nói.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc được giao dịch ở mức 56,83 USD/ounce, tăng 0,68% so với phiên trước.

Bạc cùng với vàng đang trở thành những kênh đầu tư lấp lánh, khi liên tục tăng mạnh mẽ thời gian gần đây. Lãnh đạo một công ty bạc ở TP HCM lý giải giá bạc tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu mua bạc không chỉ trong tích lũy mà còn dùng trong sản xuất công nghiệp xanh và sạch từ pin năng lượng mặt trời, pin xe hơi… Trong khi đó, sản lượng bạc thế giới ngày càng giảm, các mỏ bạc quy mô không lớn như vàng.

"Khả năng lãi suất USD tiếp tục giảm, căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực trên thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ giá bạc khi nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư gia tăng" – lãnh đạo công ty bạc này nêu.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,81 triệu đồng/lượng.



