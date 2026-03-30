Giá bạc hôm nay 30-3: Bạc Phú Quý, Ancarat tăng vọt

Lúc 11 giờ ngày 30-3, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 70,4 USD/ounce, tăng nhẹ 0,2% so với giá cuối tuần trước.

Trong nước, Tập đoàn Phú Quý báo giá bạc miếng ở mức 2,63 triệu đồng/lượng mua vào, 2,72 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 20.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch ở mức thấp hơn, quanh 2,62 triệu đồng/lượng và 2,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc miếng cao nhất trên thị trường được ghi nhận tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ), ở mức 2,65 triệu đồng/lượng mua vào, 2,74 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 80.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá bạc kg các thương hiệu cũng lấy lại mốc 70 triệu đồng. Cụ thể, giá bán tại Ancarat, Phú Quý khoảng 72 triệu đồng/kg, trong khi SBJ bán ra lên tới 73,2 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay tăng theo giá thế giới

Giá bạc biến động rất mạnh trong buổi sáng, khi mất hơn 1,8% khi vừa mở cửa phiên đầu tuần, cùng nhịp với giá vàng. Tuy nhiên ngay sau đó, giá bạc phục hồi trở lại thúc đẩy giá trong nước cũng đi lên.

Dù đã hồi phục, mặt bằng giá bạc hiện vẫn thấp hơn khoảng 25% so với cách đây một tháng, cho thấy mức độ biến động lớn của thị trường trong thời gian gần đây.

Theo giới phân tích, giá bạc đang vận động cùng nhịp với vàng nhưng chịu rủi ro cao hơn trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Nguyên nhân là bạc không chỉ được xem là kênh trú ẩn như vàng mà còn là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ xanh.

Trong kịch bản bất ổn địa chính trị kéo dài, giá dầu tăng mạnh có thể làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Khi nền kinh tế chậm lại, nhu cầu tiêu thụ bạc trong công nghiệp có thể suy giảm, tạo áp lực lên giá kim loại này trong trung và dài hạn.



