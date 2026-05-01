Giá bạc hôm nay 1-5 xuống thấp nhất 1 tháng qua, có nên mua vào lúc này?

Chiều 1-5, theo giờ Việt Nam, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 73,4 USD/ounce, giảm 0,24% so với phiên trước.

Với vùng giá hiện tại, giá kim loại quý đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua.

Đà đi xuống của giá bạc thế giới khiến nhiều thương hiệu bạc trong nước điều chỉnh giá mua – bán.

Hiện, giá bạc miếng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank-SBJ, Ancarat và Phú Quý được giao dịch quanh 2,7 triệu đồng/lượng mua vào, 2,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng nhẹ so với phiên trước.

Giá bạc kg các loại cũng được giao dịch quanh 74,9 triệu đồng mua vào, 77,3 triệu đồng/kg bán ra, ở vùng thấp nhất trong 1 tháng qua.

Trong tháng 4, giá bạc từng tăng lên cao nhất tới 83,4 triệu đồng/kg và thấp nhất là 73,4 triệu đồng mỗi kg.

Diễn biến của giá bạc trong nước khiến nhiều người băn khoăn có nên mua bạc để tích lũy lúc này, nhất là trong bối cảnh giá vàng được dự báo sẽ tăng cao vào cuối năm nay. Giá bạc thường biến động cùng nhịp với giá vàng.

Theo giới phân tích, bạc không chỉ là đáp ứng nhu cầu tích lũy mà còn nhận được sự hỗ trợ trong ngành công nghiệp, nhu cầu từ lĩnh vực tấm pin mặt trời và xe điện…

Đây là nhu cầu kép mà các tài sản trú ẩn an toàn thuần túy như vàng không có được. Nếu giá vàng tiếp tục đà tăng, bạc sẽ tăng vượt trội hơn do mức độ biến động cao hơn vàng.

Đại diện Công ty Sacombank-SBJ cho biết trong bối cảnh thị trường tài sản có nhiều biến động, các kim loại quý như vàng và bạc thường được xem là những lựa chọn để phân bổ tài sản. Song, hiệu quả tích trữ phụ thuộc vào thời điểm tham gia và mục tiêu tài chính của từng cá nhân.

"Việc lựa chọn sản phẩm từ những đơn vị uy tín cũng là yếu tố cần cân nhắc để bảo đảm chất lượng và tính thanh khoản. Ngoài nhu cầu tích trữ, bạc được ứng dụng và sử dụng trong sản xuất công nghiệp với quy mô lớn, đặc biệt năng lượng chuyển đổi xanh.

Trong tương lai, bạc có thể phục vụ cho cả sản xuất công nghiệp, làm phương án tích sản mới khi giá vàng tăng cao và nguồn cung ngày càng hạn chế" – đại diện Công ty Sacombank-SBJ nêu.

