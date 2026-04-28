Giá bạc hôm nay 28-4: Bất ngờ với số "ông lớn" vàng lấn sân sang bạc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 28-4: Bất ngờ với số "ông lớn" vàng lấn sân sang bạc

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Bất chấp giá bạc giảm gần 40% từ vùng đỉnh, thị trường trong nước vẫn sôi động với nhiều thương hiệu vàng lớn nhập cuộc

Sáng 28-4, giá bạc thế giới xuống còn 74,72 USD/ounce, giảm 1,22% so với phiên trước. Diễn biến này cùng nhịp với giá vàng, đưa giá bạc về vùng thấp nhất trong khoảng một tháng qua.

So với mức đỉnh trong tháng - khoảng 83 USD/ounce, giá bạc hiện giảm tới 10%, phản ánh xu hướng điều chỉnh rõ rệt trên thị trường kim loại quý toàn cầu.

Đà giảm của giá bạc thế giới kéo giá bạc trong nước tiếp tục đi xuống. Các doanh nghiệp như Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ), Ancarat và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt điều chỉnh giá bạc miếng về quanh 2,81 triệu đồng/lượng mua vào và 2,9 triệu đồng/lượng bán ra - giảm thêm khoảng 25.000 đồng/lượng so với hôm qua. Trong vòng một tuần, mỗi lượng bạc đã giảm khoảng 100.000 đồng.

Ở phân khúc bạc ký, giá bạc cũng tiếp tục giảm. Hiện giá bạc mua vào phổ biến ở mức 75,46 triệu đồng/kg và bán ra 77,8 triệu đồng/kg - thấp hơn khoảng 700.000 đồng/kg so với hôm qua. Tính chung một tuần, mỗi ký bạc đã giảm khoảng 4 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay 28 - 4: Thị trường bạc sôi động giữa lúc giá giảm Mạnh - Ảnh 2.

Ngày càng nhiều "ông lớn" vàng lấn sân qua bạc

Dù giá bạc liên tục đi xuống, giảm gần 40% so với mức đỉnh lập hồi tháng 1-2026, thị trường trong nước vẫn ghi nhận nhiều động thái mới từ các doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới. 

Đơn cử, Công ty Kim loại quý Ancarat giới thiệu dòng sản phẩm giới hạn "Con Rồng Cháu Tiên 2026" với 5.000 sản phẩm. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức tham gia thị trường bạc từ ngày 28-4 với bộ sưu tập "Ngân Gia Bảo Tứ Quý Thịnh Vượng" gồm các loại 1 lượng, 3 lượng và 5 lượng.

Hiện thị trường bạc có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn như SBJ, Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Ancarat, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam cho biết đang xây dựng lộ trình niêm yết và giao dịch bạc thỏi. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu sẽ thí điểm giao dịch và giao nhận bạc vật chất trong nước. Khi thị trường vận hành ổn định, hệ thống sẽ từng bước kết nối với các sở giao dịch hàng hóa khu vực và quốc tế.

Diễn biến này cho thấy dù giá bạc đang trong xu hướng điều chỉnh, thị trường trong nước vẫn duy trì sức hút nhất định nhờ sự tham gia ngày càng sâu của các doanh nghiệp lớn và định hướng phát triển dài hạn.

Giá bạc hôm nay 28 - 4: Thị trường bạc sôi động giữa lúc giá giảm Mạnh - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 26-4: Thêm một "ông lớn" vàng lấn sân bán bạc giữa lúc thị trường ảm đạm

Giá bạc hôm nay 26-4: Thêm một "ông lớn" vàng lấn sân bán bạc giữa lúc thị trường ảm đạm

(NLĐO) – Bất chấp giá bạc hôm nay đang thấp hơn vùng đỉnh, thị trường bạc trong nước vẫn sôi động khi một công ty vàng lớn công bố nhập cuộc bán bạc.

Giá bạc hôm nay 24 - 4: Trung Quốc nhập khẩu bạc cao nhất lịch sử

(NLĐO) – Dù giá bạc hôm nay giảm tiếp trên thị trường trong nước và thế giới, số liệu mới nhất cho thấy nhập khẩu bạc từ Trung Quốc tăng kỷ lục trong tháng 3

Giá bạc hôm nay 23-4: Đầu tư bạc đã hết sức hút?

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay giảm tiếp cả ở thị trường trong nước và thế giới, bạc miếng Ancarat, Phú Quý, SBJ thủng mốc 3 triệu đồng/lượng.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc sbj giá bạc ancarat giá bạc bảo tín mạnh hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo