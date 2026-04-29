Sáng 29-4, giá bạc thế giới tiếp tục đi xuống, còn 73,7 USD/ounce, đánh dấu chuỗi giảm kéo dài hai tuần liên tiếp và rơi về vùng thấp nhất trong 5 tuần qua.

Diễn biến này đồng pha với thị trường vàng khi giá kim loại quý này cũng đã thủng mốc 4.600 USD/ounce, hiện giao dịch quanh 4.596 USD/ounce – mức thấp nhất trong nhiều tuần.

Trong hai phiên gần đây, cả vàng và bạc đều bị bán tháo mạnh sau khi phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên đồ thị kỹ thuật.

So với mức đỉnh khoảng 83 USD/ounce thiết lập trong tháng 4, giá bạc hiện đã giảm khoảng 12%, cho thấy xu hướng điều chỉnh rõ rệt trên thị trường kim loại quý toàn cầu.

Trong nước, giá bạc cũng giảm theo đà thế giới.

Các doanh nghiệp như Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ), Ancarat và Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giá bạc miếng xuống quanh 2,79 triệu đồng/lượng mua vào và 2,88 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm khoảng 20.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Ở phân khúc bạc thỏi (bạc ký), giá cũng tiếp tục đi xuống, phổ biến ở mức 74,5 triệu đồng/kg mua vào và 76,9 triệu đồng/kg bán ra, thấp hơn gần 1 triệu đồng/kg so với phiên trước.

Giá bạc hôm nay giảm tiếp

Hiện giá bạc trong nước đã lùi về mức thấp nhất trong khoảng 5 tuần và thấp hơn khoảng 40% so với đỉnh lịch sử thiết lập cuối tháng 1-2026, khiến nhiều nhà đầu tư chịu thua lỗ lớn. Không ít người mua ở vùng giá 4,5-4,7 triệu đồng/lượng đang "kẹt hàng".

"Khoản đầu tư của tôi đang lỗ khoảng 40% nhưng chưa dám bán, còn mua thêm thì vẫn phải theo dõi thêm thị trường" - anh Minh Quang (ngụ TPHCM) chia sẻ.

Trong báo cáo triển vọng thị trường hàng hóa tháng 4-2026, Ngân hàng Thế giới nhận định đợt điều chỉnh gần đây của vàng và bạc có thể phản ánh sự đảo chiều một phần sau giai đoạn tăng nóng do yếu tố đầu cơ.

Theo tổ chức này, đà tăng của kim loại quý đang chững lại do tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, khiến giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao. Dù vậy, Ngân hàng Thế giới dự báo giá vàng trung bình năm nay có thể đạt khoảng 4.700 USD/ounce, trong khi giá bạc được kỳ vọng ở mức khoảng 70 USD/ounce.



