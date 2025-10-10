HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 10-10: Tăng rất mạnh đến mức khó tin

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay có diễn biến bất ngờ khi chưa dừng đà tăng mạnh, lập đỉnh mới, ngược dòng với đà lao dốc của giá vàng.

Giá bạc tăng mạnh nhất thế giới

Sáng 10-10, giá bạc trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 49,7 USD/ounce, tăng 1,31% so với phiên trước và tiếp tục duy trì đỉnh cao nhất trong vòng 14 năm qua. Diễn biến này gây bất ngờ khi giá bạc đi ngược xu hướng giảm mạnh của vàng, vốn thường biến động cùng chiều với kim loại quý này.

Từ đầu năm đến nay, cả vàng và bạc đều liên tục lập đỉnh mới nhưng bạc đang thể hiện sức bật vượt trội hơn. Nếu vàng tăng khoảng 50%, thì giá bạc đã leo tới gần 70%, trở thành một trong những kim loại có mức tăng mạnh nhất trên thị trường hàng hóa thế giới năm 2025.

Giá bạc hôm nay 10 - 10: Tăng mạnh , ngược chiều với giá vàng - Ảnh 2.

Giá bạc tăng bất chấp giá vàng điều chỉnh giảm

ĐỌC THÊM

Giới phân tích nhận định đà tăng của bạc được thúc đẩy bởi nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất pin mặt trời, cùng với dòng tiền đầu tư tìm đến bạc như một kênh trú ẩn thay thế khi vàng đã tăng quá nhanh. 

"Sự kết hợp giữa yếu tố đầu tư và tiêu dùng thực tế giúp bạc tăng ổn định hơn vàng trong giai đoạn hiện nay" - một chuyên gia tại Bloomberg Intelligence đánh giá.

Giá bạc Phú Quý tăng mạnh

Tác động từ thị trường quốc tế đã nhanh chóng lan sang Việt Nam. Giá bạc trong nước sáng 10-10 tiếp tục tăng mạnh, với bạc Phú Quý được niêm yết ở mức 1,907 triệu đồng/lượng mua vào và 1,966 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 37.000 đồng so với hôm trước. Sacombank-SBJ cũng niêm yết quanh mức 1,914 – 1,959 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong một tuần, giá bạc trong nước đã tăng hơn 6,3%, và nếu tính trong vòng một năm, mức tăng lên tới 76% – cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,58 triệu đồng/lượng, cho thấy bạc Việt Nam vẫn cao hơn đáng kể do nhu cầu đầu tư trong nước tăng mạnh.

Giá bạc hôm nay 10 - 10: Tăng mạnh , ngược chiều với giá vàng - Ảnh 3.

Giá bạc trong nước tăng 76% trong vòng một năm qua

 

