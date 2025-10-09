HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt một giám đốc công ty vàng bạc

Tr.Đức

(NLĐO)- Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội "Trốn thuế".

Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (SN 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội "Trốn thuế" quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Giám đốc công ty vàng bạc bị khởi tố tội "Trốn thuế" - Ảnh 1.

Giám đốc công ty vàng bạc bị khởi tố tội "Trốn thuế". Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên Công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hóa đơn, hàng hóa dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỉ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.

bắt giám đốc công ty vàng bạc công an Hưng Yên trốn thuế giám đốc công ty vàng bạc
