Giá bạc hôm nay 6-10: Leo đỉnh lịch sử cùng nhịp với giá vàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 6-10: Leo đỉnh lịch sử cùng nhịp với giá vàng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tiếp tục đi lên cùng nhịp với đà lập đỉnh của giá vàng, bạc Phú Quý vượt 1,9 triệu đồng/lượng.

Sáng 6-10, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1,866 triệu đồng/lượng, bán ra 1,911 triệu đồng/lượng, tăng 26.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá bạc Phú Quý được Tập đoàn Vàng bạc - Đá quý Phú Quý niêm yết mua vào 1,851 triệu đồng/lượng và 1,908 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tiếp 14.000 đồng so với cuối tuần trước.

Tại nhiều doanh nghiệp khác, giá bạc cũng được đẩy lên mốc cao mới. Golden Fun bán ra 1 lượng bạc giá 1,896 triệu đồng; trong khi Ancarat bán ra 1,905 triệu đồng. 

TIN LIÊN QUAN

Giá bạc tăng liên tiếp trong vài ngày qua, cùng nhịp đi lên với giá vàng. Trong khoảng 1 tuần qua, giá bạc đã tăng thêm 4,3%. Còn nếu tính trong khoảng 1 tháng, mỗi lượng bạc tăng tới 18%. 

Tính trong 1 năm qua, những người nắm giữ bạc đã có mức sinh lời lên tới 64%.

Trên thị trường quốc tế sáng nay theo giờ Việt Nam, giá bạc lên mức 48,34 USD/ounce, tăng 0,64% so với phiên trước. Đây là mức đỉnh mới của giá bạc trong 14 năm qua, sau khi có chuỗi tăng liên tiếp trong 1 tháng qua.

Giá bạc hôm nay 6 - 10: Tăng vọt theo đà giá vàng , lập đỉnh mới - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay tăng tiếp

Nếu tính trong 1 năm qua, giá bạc thế giới đã tăng tới khoảng 65%, vượt xa các kênh đầu tư khác.

Theo giới phân tích, giá bạc đi lên cùng nhịp với vàng, trở thành một trong những kênh được nhà đầu tư lựa chọn trước những căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực; bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu và những diễn biến mới nhất từ kinh tế Mỹ kém tích cực. Mới đây, việc chính phủ Mỹ tạm ngừng đóng cửa tiếp tục hỗ trợ giá bạc đi lên.

Một số tổ chức tài chính quốc tế đã nâng mức dự báo cho vàng và bạc. Trong đó, giá bạc được dự báo có thể lên tới 52 USD/ounce, so với mục tiêu trước đó là 44 USD/ounce trong thời gian tới. Cả hai kim loại quý là vàng đang lập đỉnh lịch sử sau khi vượt mốc 3.900 USD/ounce, trong khi giá bạc cũng ở mức cao nhất từ năm 2011 tới nay.

Hiện, giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,54 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 6 - 10: Tăng vọt theo đà giá vàng , lập đỉnh mới - Ảnh 3.

Giá bạc tăng khoảng 18% trong vòng 1 tháng qua

Giá bạc hôm nay 6 - 10: Tăng vọt theo đà giá vàng , lập đỉnh mới - Ảnh 4.

Giá bạc thế giới cũng tăng mạnh trong thời gian qua

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 1-10: Bạc Phú Quý đảo chiều giảm, người mua bạc cần lưu ý gì?

Giá bạc hôm nay 1-10: Bạc Phú Quý đảo chiều giảm, người mua bạc cần lưu ý gì?

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tiếp tục tăng mạnh trên thị trường quốc tế, ở vùng cao nhất trong 14 năm qua cùng nhịp với đà tăng mạnh mẽ của vàng.

Giá bạc hôm nay, 30-9: Bạc Phú Quý vượt 1,8 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng cả trên thị trường quốc tế và trong nước, giá bạc Phú Quý vượt 1,8 triệu đồng/lượng.

Chiều 9-9, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao, giá bạc gây bất ngờ

(NLĐO) – Cùng xu hướng lập đỉnh của giá vàng thế giới, bạc cũng tăng giá liên tiếp trong những ngày qua thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo