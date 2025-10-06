Giá bạc hôm nay 6-10: Leo đỉnh lịch sử cùng nhịp với giá vàng

Sáng 6-10, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1,866 triệu đồng/lượng, bán ra 1,911 triệu đồng/lượng, tăng 26.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá bạc Phú Quý được Tập đoàn Vàng bạc - Đá quý Phú Quý niêm yết mua vào 1,851 triệu đồng/lượng và 1,908 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tiếp 14.000 đồng so với cuối tuần trước.

Tại nhiều doanh nghiệp khác, giá bạc cũng được đẩy lên mốc cao mới. Golden Fun bán ra 1 lượng bạc giá 1,896 triệu đồng; trong khi Ancarat bán ra 1,905 triệu đồng.

Giá bạc tăng liên tiếp trong vài ngày qua, cùng nhịp đi lên với giá vàng. Trong khoảng 1 tuần qua, giá bạc đã tăng thêm 4,3%. Còn nếu tính trong khoảng 1 tháng, mỗi lượng bạc tăng tới 18%.

Tính trong 1 năm qua, những người nắm giữ bạc đã có mức sinh lời lên tới 64%.

Trên thị trường quốc tế sáng nay theo giờ Việt Nam, giá bạc lên mức 48,34 USD/ounce, tăng 0,64% so với phiên trước. Đây là mức đỉnh mới của giá bạc trong 14 năm qua, sau khi có chuỗi tăng liên tiếp trong 1 tháng qua.

Giá bạc hôm nay tăng tiếp

Nếu tính trong 1 năm qua, giá bạc thế giới đã tăng tới khoảng 65%, vượt xa các kênh đầu tư khác.

Theo giới phân tích, giá bạc đi lên cùng nhịp với vàng, trở thành một trong những kênh được nhà đầu tư lựa chọn trước những căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực; bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu và những diễn biến mới nhất từ kinh tế Mỹ kém tích cực. Mới đây, việc chính phủ Mỹ tạm ngừng đóng cửa tiếp tục hỗ trợ giá bạc đi lên.

Một số tổ chức tài chính quốc tế đã nâng mức dự báo cho vàng và bạc. Trong đó, giá bạc được dự báo có thể lên tới 52 USD/ounce, so với mục tiêu trước đó là 44 USD/ounce trong thời gian tới. Cả hai kim loại quý là vàng đang lập đỉnh lịch sử sau khi vượt mốc 3.900 USD/ounce, trong khi giá bạc cũng ở mức cao nhất từ năm 2011 tới nay.

Hiện, giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,54 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng khoảng 18% trong vòng 1 tháng qua