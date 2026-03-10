HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 10-3: Bạc tăng vọt lên hơn 93 triệu đồng/kg

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Mỗi kg bạc trong nước tăng khoảng chục triệu đồng, vượt 90 triệu đồng theo đà đi lên của giá thế giới

Sáng 10-3, giá bạc hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 88,5 USD/ounce, tăng khoảng 1,58% so với phiên trước. Đây là phiên tăng giá rất mạnh của bạc, cùng nhịp đi lên với giá vàng trong bối cảnh giá dầu thô hạ nhiệt.

Thậm chí, giá bạc còn tăng nhanh hơn vàng, khi giá vàng đang được giao dịch ở mức 5.164 USD/ounce, tăng 0,51% so với phiên trước.

Giá bạc hôm nay 10 - 3 tăng vọt theo đà vàng khi giá dầu thô lao dốc - Ảnh 2.

Giá bạc tăng trở lại vào sáng nay

Đà đi lên của giá bạc thế giới đã thúc đẩy giá bạc trong nước tăng mạnh. Tính đến 11 giờ sáng nay, Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc miếng ở mức 3,31 triệu đồng/lượng mua vào, 3,41 triệu đồng/lượng bán ra, tăng mạnh 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Công ty Kim loại quý Ancarat niêm yết giá bạc miếng mua vào 3,3 triệu đồng/lượng và bán ra 3,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) giao dịch bạc miếng ở mức cao hơn, tới 3,39 - 3,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc hôm nay 10-3: Tăng vọt cùng với vàng khi giá dầu thô lao dốc - Ảnh 1.

Tương tự, bạc nguyên khối cũng tăng thêm cả chục triệu đồng 1 kg, như bạc Phú Quý bán ra với giá 92,56 triệu đồng/kg, bạc Ancarat bán với giá 90,6 triệu đồng/kg, trong khi SBJ có giá bán cao nhất, lên tới 93,36 triệu đồng/kg.

Trong báo cáo mới nhất, các nhà phân tích của công ty kim loại quý toàn cầu Heraeus lưu ý rằng Fresnillo - nhà sản xuất bạc nguyên chất lớn nhất thế giới, dự báo sản lượng bạc sẽ giảm trong thời gian tới, khi một số mỏ sản xuất kim loại này giảm sản lượng khai thác. Dự báo của Heraeus cho thấy giá bạc có thể giảm về khoảng 78 USD/ounce trong ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 10 - 3 tăng vọt theo đà vàng khi giá dầu thô lao dốc - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 9-3: Giảm mạnh cùng với vàng khi giá dầu thô vượt 110 USD/thùng

Giá bạc hôm nay 9-3: Giảm mạnh cùng với vàng khi giá dầu thô vượt 110 USD/thùng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế đi xuống cùng nhịp với vàng, ngược chiều đà tăng mạnh của giá dầu.

Giá bạc hôm nay 28-2: Tăng 8-9 triệu đồng mỗi kg, người mua bạc vía Thần Tài lãi đậm

(NLĐO) – Nhiều người xếp hàng mua bạc vía Thần Tài có lãi khi giá bạc trong nước tăng mạnh theo thế giới.

Giá bạc hôm nay 26-2: Điều bất ngờ tại các cửa hàng bạc ngày vía Thần Tài

(NLĐO) – Ngày Thần Tài, một số cửa hàng không còn bán "bạc giấy" mà có bạc giao ngay nên khách xếp hàng từ sáng sớm để đặt mua.

giá dầu thô giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc ancarat
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo