Giá bạc hôm nay 10-3: Bạc tăng vọt lên hơn 93 triệu đồng/kg

Sáng 10-3, giá bạc hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 88,5 USD/ounce, tăng khoảng 1,58% so với phiên trước. Đây là phiên tăng giá rất mạnh của bạc, cùng nhịp đi lên với giá vàng trong bối cảnh giá dầu thô hạ nhiệt.

Thậm chí, giá bạc còn tăng nhanh hơn vàng, khi giá vàng đang được giao dịch ở mức 5.164 USD/ounce, tăng 0,51% so với phiên trước.

Giá bạc tăng trở lại vào sáng nay

Đà đi lên của giá bạc thế giới đã thúc đẩy giá bạc trong nước tăng mạnh. Tính đến 11 giờ sáng nay, Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc miếng ở mức 3,31 triệu đồng/lượng mua vào, 3,41 triệu đồng/lượng bán ra, tăng mạnh 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Công ty Kim loại quý Ancarat niêm yết giá bạc miếng mua vào 3,3 triệu đồng/lượng và bán ra 3,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) giao dịch bạc miếng ở mức cao hơn, tới 3,39 - 3,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, bạc nguyên khối cũng tăng thêm cả chục triệu đồng 1 kg, như bạc Phú Quý bán ra với giá 92,56 triệu đồng/kg, bạc Ancarat bán với giá 90,6 triệu đồng/kg, trong khi SBJ có giá bán cao nhất, lên tới 93,36 triệu đồng/kg.

Trong báo cáo mới nhất, các nhà phân tích của công ty kim loại quý toàn cầu Heraeus lưu ý rằng Fresnillo - nhà sản xuất bạc nguyên chất lớn nhất thế giới, dự báo sản lượng bạc sẽ giảm trong thời gian tới, khi một số mỏ sản xuất kim loại này giảm sản lượng khai thác. Dự báo của Heraeus cho thấy giá bạc có thể giảm về khoảng 78 USD/ounce trong ngắn hạn.



