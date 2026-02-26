HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 26-2: Điều bất ngờ tại các cửa hàng bạc ngày vía Thần Tài

Tin, ảnh, video: Thái Phương

(NLĐO) – Ngày Thần Tài, một số cửa hàng không còn bán "bạc giấy" mà có bạc giao ngay nên khách xếp hàng từ sáng sớm để đặt mua.

Trưa 26-2, theo giờ Việt Nam, giá bạc thế giới tiếp tục duy trì ở mốc cao nhất trong 1 tháng qua, tại 89,68 USD/ounce, tăng khoảng 0,39% so với phiên trước. 

Nếu tính từ cú sập hồi cuối tháng 1, giá bạc đã phục hồi đáng kể từ mức đáy 67 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước, nhu cầu mua bạc của người dân vẫn duy trì mức cao. Đặc biệt, trong ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) hôm nay, nhiều thương hiệu bán bạc giao ngay, thu hút lượng lớn khách tới mua lấy may.

Giá bạc miếng các loại được Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết mua vào 3,46 triệu đồng/lượng, bán ra 3,56 triệu đồng/lượng; riêng các sản phẩm bạc dịp Thần Tài như Nhất Mã Đại Thành; Xuân - Hạ - Thu - Đông, giá cao hơn khoảng 200.000 đồng - 300.000 đồng nhưng khách vẫn mua nhiều.

Giá bạc hôm nay 26 - 2: Khách hàng xếp hàng mua bạc Thần Tài tăng mạnh - Ảnh 2.

Khách hàng chờ công ty bạc mở cửa từ tờ mờ sáng ngày Thần Tài ở TPHCM

Chị Nhật Hoàng (ngụ phường Bàn Cờ, TPHCM) cho biết chị đi từ sớm để xếp hàng, mỗi khách sẽ được đặt mua tối đa 10 lượng bạc Kim – Phúc – Lộc loại 1 lượng hoặc 1 lượng bạc hình ngựa Nhất Mã Đại Thành. "Năm Bính Ngọ nên tôi chọn sản phẩm bạc ngựa dịp Thần Tài, sản phẩm thiết kế rất đẹp và bắt mắt dù giá cao hơn bạc thông thường" – chị Hoàng kể.

Tại SBJ, nhiều người cũng xếp hàng lấy phiếu mua bạc. "Từ khoảng 6 giờ sáng khi công ty chưa mở cửa, đã có nhiều khách tới xếp hàng chờ bốc số mua bạc. Do nay ngày Thần Tài nên công ty chuẩn bị lượng hàng đủ để khách mua lấy may" – nhân viên SBJ nói.

Giá bạc miếng cũng có sự khác biệt giữa các thương hiệu, như Tập đoàn Phú Quý giao dịch mua vào 3,35 triệu đồng/lượng, bán ra 3,46 triệu đồng/lượng. Công ty Kim loại quý Ancarat niêm yết giá bạc Kim Mã mua vào 3,34 triệu đồng/lượng, bán ra 3,44 triệu đồng/lượng.

Trưa nay, khách vẫn tiếp tục tới Ancarat mua các sản phẩm bạc lấy may. Trong đó, bán chạy nhất là một số sản phẩm dịp Thần Tài như Thần Tài Vạn Phúc 5 lượng; Ngân Mã và Song Mã 2 lượng. Trước đó, tại cửa hàng Ancarat Xã Đàn (Hà Nội), Nguyễn Trãi (TP.HCM), hàng trăm người đã xếp hàng từ 6 giờ để đợi bốc phiếu mua sản phẩm.

Chị Ngọc Lan (45 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) cho biết mọi năm chị đều dành ít tiền để mua 1 lượng vàng nhằm cầu may vào ngày vía Thần Tài. Thế nhưng, năm nay vì giá vàng tăng cao, chị quyết định mua bạc để phù hợp tài chính cá nhân.

Giá bạc hôm nay 26 - 2: Khách hàng xếp hàng mua bạc Thần Tài tăng mạnh - Ảnh 3.

Tại Ancarat, khách cũng tới từ khoảng 6 giờ sáng để bốc số mua bạc lấy may

Ông Nguyễn Trung Anh (Chủ tịch Công ty Kim loại Quý Ancarat) cho biết, Ancarat đã đón đầu trước tình hình mua sắm vàng bạc trong dịp Thần Tài này lớn, đặc biệt là gần đây khi kim loại quý bạc được nhiều người biết đến rộng rãi và tham gia tích trữ nhiều hơn. Vì vậy, thương hiệu đã tích cực gia công số lượng sản phẩm nhiều nhất từ cuối năm 2025. Ancarat đã ra mắt 2.000 sản phẩm vàng tứ linh 1 phân được bán online trên app ngân hàng BIDV, Vietinbank và nhanh chóng hết sạch sau vài phút.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn bảo đảm người dân có thể mua bạc Thần Tài Vạn Phúc, vàng Bắc Sư Tử và sở hữu ngay tại cửa hàng, không tham gia đặt hàng trước qua các app ngân hàng.

Đặc biệt với phương thức mỗi người chỉ mua 1 sản phẩm nhất định, hạn chế tình trạng đầu cơ và giúp mọi người đều có cơ hội sở hữu sản phẩm cầu may vào dịp đặc biệt này"-  ông Nguyễn Trung Anh nói.

Giá bạc hôm nay 26 - 2: Khách hàng xếp hàng mua bạc Thần Tài tăng mạnh - Ảnh 4.
Giá bạc hôm nay 26 - 2: Khách hàng xếp hàng mua bạc Thần Tài tăng mạnh - Ảnh 5.
Giá bạc hôm nay 26 - 2: Khách hàng xếp hàng mua bạc Thần Tài tăng mạnh - Ảnh 6.

Ancarat cho biết với sản phẩm Thần Tài Vạn Phúc sẽ được công ty sản xuất định kỳ nhằm phục vụ ngày vía Thần Tài (mùng 10) hằng tháng.

Giá bạc hôm nay 26 - 2: Khách hàng xếp hàng mua bạc Thần Tài tăng mạnh - Ảnh 7.
Giá bạc hôm nay 26 - 2: Khách hàng xếp hàng mua bạc Thần Tài tăng mạnh - Ảnh 8.
Giá bạc hôm nay 26 - 2: Khách hàng xếp hàng mua bạc Thần Tài tăng mạnh - Ảnh 9.

Mua vàng, bạc đều phải bốc số, xếp hàng trong ngày vía Thần Tài. Cùng với vàng, bạc cũng trở thành sản phẩm đầu tư được nhiều người lựa chọn


Ngày Thần Tài Vía Thần Tài giá vàng tăng giá bạc giá bạc sbj giá bạc ancarat xếp hàng mua bạc
