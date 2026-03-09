HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giá bạc hôm nay 9-3: Giảm mạnh cùng với vàng khi giá dầu thô vượt 110 USD/thùng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế đi xuống cùng nhịp với vàng, ngược chiều đà tăng mạnh của giá dầu.

Sáng 9-3, ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới, giá bạc thế giới đã rơi hơn 1,7% xuống 83 USD/ounce. 

Giá bạc thế giới đi xuống kéo giá trong nước cũng giảm theo. Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) giao dịch bạc miếng mua vào 3,19 triệu đồng/lượng, bán ra 3,3 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 50.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch giá bạc miếng các loại quanh 3,11 triệu đồng/lượng - 3,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng mua vào 3,11 triệu đồng/lượng, bán ra 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 9-3: Giảm mạnh cùng với vàng khi giá dầu thô vượt 110 USD/thùng - Ảnh 1.

Giá bạc trong nước đi xuống cùng với giá thế giới

Tương tự, giá bạc kg các thương hiệu cũng giảm tiếp. Ancarat, Phú Quý bán ra bạc kg quanh 85,4 triệu đồng, trong khi SBJ bán ra ở mức cao hơn quanh 88 triệu đồng.

Trong vòng 1 tuần qua, giá bạc trong nước đã giảm khoảng 13%. 

Nếu tính từ mốc đỉnh cao nhất trong năm 2026 ở vùng 121 triệu đồng đối với bạc kg các thương hiệu và khoảng 4,6 - 4,7 triệu đồng/lượng đối với bạc miếng, giá bạc trong nước đã giảm rất mạnh.

Cuối giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá dầu vượt mốc 110 USD/thùng, được giao dịch ở mức 114,9 USD/thùng (+23,9%) do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị leo thang ở khu vực Trung Đông.

Theo giới phân tích, dù biến động mạnh trong ngắn hạn do ảnh hưởng từ căng thẳng chiến sự ở Trung Đông, nhưng bạc đang được chú ý khi nhu cầu công nghiệp và nhu cầu đầu tư với kim loại này gia tăng mạnh mẽ. Các nhà đầu tư tổ chức cũng tìm đến bạc như kênh đầu tư, bên cạnh vàng. 


Giá bạc hôm nay 9-3: Giảm mạnh cùng với vàng khi giá dầu thô vượt 110 USD/thùng - Ảnh 2.

 


 

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 28-2: Tăng 8-9 triệu đồng mỗi kg, người mua bạc vía Thần Tài lãi đậm

Giá bạc hôm nay 28-2: Tăng 8-9 triệu đồng mỗi kg, người mua bạc vía Thần Tài lãi đậm

(NLĐO) – Nhiều người xếp hàng mua bạc vía Thần Tài có lãi khi giá bạc trong nước tăng mạnh theo thế giới.

Giá bạc hôm nay 26-2: Điều bất ngờ tại các cửa hàng bạc ngày vía Thần Tài

(NLĐO) – Ngày Thần Tài, một số cửa hàng không còn bán "bạc giấy" mà có bạc giao ngay nên khách xếp hàng từ sáng sớm để đặt mua.

Giá bạc hôm nay 24-2: Một thương hiệu bạc quá tải ngay trong ngày mở bán đầu tiên

(NLĐO) – Giá bạc thế giới lên mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua thúc đẩy giá bạc trong nước, nhất là sản phẩm bạc may mắn cho dịp vía Thần Tài mùng 10

giá vàng giá dầu thô giá bạc giá bạc ancarat
    Thông báo