Kinh tế

Giá vàng hôm nay 10-5: Đồng loạt dự báo tăng

Thái Phương

(NLĐO) – Cả chuyên gia và nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng hôm nay sẽ tăng tiếp trên thị trường quốc tế khi vượt 4.700 USD/ounce.

Sáng 10-5, giá vàng trong nước tiếp tục đi lên theo đà phục hồi của thị trường thế giới. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết vàng miếng SJC quanh mức 164,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch phổ biến ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra. Một số thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn trơn ngang bằng với vàng miếng SJC.

Trên thị trường tự do, giá vàng cũng không chênh lệch quá lớn. Một số cửa hàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC quanh 164 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu lớn.

Giá vàng hôm nay được dự báo tăng

Dù giá tăng trở lại, thị trường vàng trong nước tuần qua nhìn chung vẫn khá trầm lắng. Giao dịch chưa thực sự sôi động, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng sau nhiều phiên biến động mạnh trước đó.

Diễn biến của vàng trong nước tiếp tục bám sát xu hướng thế giới. Chốt tuần giao dịch, giá vàng quốc tế đứng ở mức khoảng 4.715 USD/ounce, tăng gần 100 USD/ounce so với phiên liền trước, qua đó ngắt chuỗi giảm kéo dài nhiều ngày.

Đà phục hồi của kim loại quý đang kéo sự quan tâm của giới đầu tư quay trở lại. Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư đều nghiêng về khả năng giá vàng tiếp tục đi lên trong tuần tới.

Cụ thể, trong cuộc khảo sát tại Phố Wall với 11 chuyên gia tham gia, có tới 64% dự báo giá vàng tăng, chỉ 9% nhận định giảm, còn lại cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Tâm lý lạc quan cũng xuất hiện ở nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong cuộc khảo sát trực tuyến tại Main Street với 153 người tham gia, 69% kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, chỉ 1% dự báo giảm và 13% cho rằng giá sẽ ổn định.

Đáng chú ý, lượng người tham gia khảo sát tuần này tăng mạnh so với nhiều tuần trước, cho thấy vàng đang thu hút sự chú ý trở lại sau giai đoạn điều chỉnh.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nhận định giá vàng có nhiều khả năng tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Theo ông, kim loại quý đang hồi phục khá đều sau thông tin căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng vàng hiện vận động cùng nhịp với thị trường chứng khoán toàn cầu, trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán lớn đã duy trì đà tăng suốt 6 tuần liên tiếp.

“Vàng cần củng cố trên mốc 4.860 USD/ounce để duy trì xu hướng tăng. Khả năng cao trong tuần tới, giá vàng sẽ tiếp tục tiến sát hoặc thậm chí vượt ngưỡng 4.900 USD/ounce” - ông Alex Kuptsikevich nhận định.

Sáng 9-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cao nhất trong 1 tuần

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC duy trì quanh 167,5 triệu đồng/lượng khi giá thế giới trụ vững trên vùng 4.700 USD/ounce.

