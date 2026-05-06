Kinh tế

Giá bạc hôm nay 6-5: Bất ngờ tăng vọt

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá bạc hôm nay tăng vọt trên thị trường thế giới kéo bạc miếng, bạc kg Sacombank-SBJ, Phú Quý, Ancarat hồi phục mạnh.

Chiều 6-5, giá bạc trong nước tăng trở lại theo giá thế giới. Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc miếng các loại mua vào 2,85 triệu đồng/lượng, bán ra 2,94 triệu đồng/lượng.

Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch giá bạc miếng lần lượt là 2,86 triệu đồng/lượng và 2,95 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc miếng được ghi nhận tại Tập đoàn Phú Quý lên tới 2,87 triệu đồng/lượng mua vào, 2,96 triệu đồng/lượng bán ra. Trong một ngày, bạc miếng các loại phục hồi khoảng 130.000 đồng/lượng.

Cùng chiều đi lên mạnh mẽ, giá bạc kg các thương hiệu cũng tăng mạnh. Theo đó, Sacombank-SBJ, Ancarat giao dịch bạc kg lần lượt quanh 76,4 triệu đồng mua vào, 78,8 triệu đồng bán ra.

Trong khi đó, hai thương hiệu khác là Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch bạc kg ở mức cao hơn, khoảng 76,5 triệu đồng chiều mua vào - 78,9 triệu đồng chiều bán ra, tăng hơn 3 triệu đồng so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được được giao dịch ở mức 76,2 USD/ounce, tăng tới 4,56% so với phiên trước. Bạc tăng nhanh và mạnh hơn vàng, khi giá vàng chiều nay tăng 2,66% lên 4.679 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng, bạc đi lên mạnh mẽ sau chuỗi ngày bán tháo, đồng thời đi lên khi đồng USD, giá dầu thô hạ nhiệt.

Hiện chỉ số đồng USD (DXY Index) được giao dịch quanh 98,07 điểm, giảm 0,38% trong khi giá dầu thô Brent lùi sâu về 106,4 USD/thùng, mất 3,12% so với phiên trước.

Với diễn biến này, vàng, bạc đã thoát mức đáy trong nhiều tuần qua. Bank of America dự báo giá bạc trung bình có thể đạt khoảng 85,9 USD/ounce trong năm nay, tăng gần 15% so với mức dự báo trước đó là 75 USD/ounce. Trong đó, nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời vẫn là trụ cột quan trọng hỗ trợ thị trường bạc.

Giá bạc hôm nay, 5-5: Giảm liên tiếp, vẫn xuất hiện dự báo vượt 90 USD/ounce

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay, 5-5, biến động mạnh cùng với giá vàng, lùi sâu về mức thấp nhất trong 2 tuần qua nhưng chuyên gia nêu lý do bạc sẽ "sáng" trở lại

Giá bạc hôm nay 4-5: Tăng trở lại, ngân hàng của Mỹ nêu dự báo mới

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay bất ngờ tăng trở lại ngược chiều với giá vàng trên thị trường quốc tế, chuyên gia nói bạc đang tạo đáy.

Giá bạc hôm nay 1-5 xuống thấp nhất 1 tháng qua, có nên mua vào lúc này?

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tiếp tục quanh mốc 2,8 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 1 tháng qua, nhiều người băn khoăn có nên mua bạc lúc này để dành?

