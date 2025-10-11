HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 11-10: Lập kỷ lục mới, người mua bạc lãi gần 80% từ đầu năm

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế tăng sốc, vượt dự báo khi leo qua mốc 50 USD/ounce, giá bạc Phú Quý biến động mạnh.

Không phải giá vàng, bạc mới là kim loại quý đang biến động mạnh – gây bất ngờ cho thị trường và giới đầu tư khi liên tục lập những mốc đỉnh mới. 

Giá bạc thế giới phá kỷ lục

Tới sáng nay 11-10, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 49,89 USD/ounce, tăng mạnh gần 2% so với phiên trước. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá bạc có thời điểm lập đỉnh chạm 51 USD/ounce - mốc kỷ lục từ trước tới nay.

Trước đó, giới phân tích dự báo giá bạc có thể lên tới 50 USD/ounce so nhu cầu kênh đầu tư trú ẩn an toàn và nhu cầu cho sản xuất công nghiệp gia tăng mạnh mẽ.

Giá bạc cũng tăng nhanh hơn giá vàng từ đầu năm tới nay, khi vàng tăng khoảng 50% trong khi bạc tăng tới 70%.

Giá bạc hôm nay 11 - 10 tăng mạnh vượt mọi dự báo kỷ lục mới - Ảnh 2.

Giá bạc tăng mạnh thời gian qua

Đà tăng mạnh mẽ của giá bạc thế giới cũng thúc đẩy giá bạc trong nước đi lên.

Giá bạc trong nước tăng gần 80%

Hiện, bạc thương hiệu Sacombank-SBJ được niêm yết trong khoảng 1,944 – 1,989 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng tới 30.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Bạc Phú Quý được niêm yết ở mức 1,908 triệu đồng/lượng mua vào và 1,967 triệu đồng/lượng bán ra. 

Các thương hiệu khác cũng giao dịch bán ra bạc xấp xỉ 2 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong một tuần, giá bạc trong nước đã tăng hơn 6,3%, và nếu tính trong vòng một năm, mức tăng lên tới 79%, điều chưa từng có từ trước đến nay. 

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,58 triệu đồng/lượng. Tính ra, giá bạc trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 25%.

Giá bạc hôm nay 11 - 10 tăng mạnh vượt mọi dự báo kỷ lục mới - Ảnh 3.

Giá bạc liên tục đi lên


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 10-10: Tăng rất mạnh đến mức khó tin

Giá bạc hôm nay 10-10: Tăng rất mạnh đến mức khó tin

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay có diễn biến bất ngờ khi chưa dừng đà tăng mạnh, lập đỉnh mới, ngược dòng với đà lao dốc của giá vàng.

Giá bạc hôm nay, 8-10: "Quay xe" giảm sau khi bị chốt lời mạnh

(NLĐO) – Giá bạc Phú Quý và nhiều thương hiệu khác giảm theo đà đi xuống của giá thế giới.

Giá bạc hôm nay, 7-10: Tiếp tục tăng mạnh, người mua lãi gần 20% chỉ trong 1 tháng

(NLĐO) – Giá bạc trong nước lập đỉnh mới theo giá thế giới, người mua chỉ trong 1 tháng đã lãi tới 18% - gấp gần 4 lần so với gửi tiết kiệm 1 năm

giá vàng giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá vàng sbj
