Giá bạc hôm nay 11-11: Tăng rất mạnh, bạc Phú Quý vượt mốc 2 triệu đồng/lượng

Sáng 11-11, giá bạc miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) được giao dịch quanh 1,929 triệu đồng/lượng mua vào, 1,977 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 70.000 đồng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý nâng giá bạc ở mức cao hơn, lần lượt là 1,941 triệu đồng/lượng mua vào và 2,001 triệu đồng/lượng bán ra.

Một số thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun cũng đẩy giá bạc lên vượt 2 triệu đồng/lượng.

Bạc Golden Fun loại 1 lượng được công ty này niêm yết mua vào 1,944 triệu đồng, bán ra 2,004 triệu đồng.

Giá bạc trong nước tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều ngày qua, theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới, giúp giới đầu tư bạc bớt lỗ khi mua vào ở vùng giá đỉnh.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 50,62 USD/ounce, tăng thêm 0,37% so với cuối tuần trước.

Chỉ trong 2 ngày tăng rất mạnh, giá bạc đang cùng nhịp phục hồi với vàng, lên mức cao nhất trong khoảng 3 tuần qua.

Một số nhà phân tích cho rằng bạc đang sáng "lấp lánh" trở lại sau đợt bị bán tháo từ vùng đỉnh lịchb sử 54,4 USD/ounce hồi tháng 10 vừa qua.

Đà tăng trở lại đến từ việc bạc được chính thức đưa vào Danh sách khoáng sản quan trọng năm 2025 của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Diễn biến mới nhất đang góp phần thúc đẩy tiêu thụ bạc trong công nghiệp, giúp giá bạc đi lên.

Ở thị trường bạc trong nước, một số công ty như SBJ đã thông báo bán bạc vật chất giao ngay loại 1 lượng trở lại tại quầy - bên cạnh hình thức đặt bạc online - nhận hàng sau như trước đó.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,61 triệu đồng/lượng.