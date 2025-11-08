HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 8-11: Thông báo bất ngờ của một công ty bạc

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Sau khi giá bạc lùi về mốc thấp nhất trong 1 tháng qua, Công ty SBJ bất ngờ thông báo sẽ mở lại hình thức mua hàng giao ngay.

Ngày 8-11, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào quanh 1,854 triệu đồng/lượng, bán ra 1,902 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 18.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Phú Quý mua vào bạc miếng các loại 1,851 triệu đồng, bán ra 1,908 triệu đồng/lượng, tăng thêm 4.000 đồng mỗi lượng.

Các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun bán bạc miếng loại 1 lượng trong khoảng 1,861 - 1,899 triệu đồng/lượng.

Dù giá bạc phục hồi trong vài ngày qua, kim loại quý này vẫn đang ở mức thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua. Nếu tính từ vùng đỉnh lịch sử trên 2,145 triệu đồng/lượng, mỗi lượng bạc hiện mất hơn 240.000 đồng (12,7%).

Giá bạc hôm nay 8 - 11: Công ty SBJ bất ngờ mở lại giao ngay - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay tăng nhưng vẫn ở mức thấp nhất trong 1 tháng qua

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 48,35 USD/ounce, tăng 0,58% so với phiên trước. Giá bạc thế giới cũng phục hồi đáng kể so với mốc đáy 45,5 USD/ounce, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 12,7%.

Một diễn biến đáng chú ý những ngày qua, là nhu cầu giao dịch vàng từ thị trường trong nước hạ nhiệt đáng kể so với trước đó. Tại một số công ty vàng, không còn cảnh xếp hàng chờ giao dịch bạc như trước.

Trong thông báo mới nhất, Công ty SBJ cho biết tái khởi động hình thức "mua hàng giao ngay" đối với bạc ép vỉ loại miếng 1 lượng. Mỗi ngày, 100 khách hàng tới cửa hàng của SBJ ở TP HCM sẽ được mua tối đa 10 lượng. Vài tuần qua, SBJ chỉ nhận đặt hàng online - thanh toán trước - nhận bạc sau từ 1 tháng tới 6 tháng.

Công ty Phú Quý vẫn chưa mở lại kênh bán bạc giao ngay tại quầy, mà chủ yếu nhận đặt mua bạc qua kênh online, thanh toán trước.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,53 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 8 - 11: Công ty SBJ bất ngờ mở lại giao ngay - Ảnh 3.

Giá bạc đang thấp hơn khoảng 12% so với mức đỉnh hồi giữa tháng 10


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 7-11: Hai thương hiệu lớn biến động ngược chiều

Giá bạc hôm nay 7-11: Hai thương hiệu lớn biến động ngược chiều

(NLĐO) – Dù giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế phục hồi mạnh nhưng ở trong nước, mỗi thương hiệu giao dịch bạc một giá.

Giá bạc hôm nay 6-11: Tăng trở lại, ngắt chuỗi giảm liên tục

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay bất ngờ tăng mạnh trở lại, bạc Phú Quý bán ra vượt 1,9 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 5-11 xuống thấp nhất 1 tháng, người "đu đỉnh" méo mặt

(NLĐO) – Giá bạc trong nước đã giảm 3 ngày liên tiếp theo đà bị bán tháo của giá thế giới, nhiều người mua bạc ở vùng đỉnh sốt ruột.

    Thông báo