Giá bạc hôm nay 7-11: Hai thương hiệu lớn biến động ngược chiều

Ngày 7-11, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,836 triệu đồng, bán ra 1,884 triệu đồng/lượng, đảo chiều giảm khoảng 18.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý mua vào bạc miếng các loại 1,847 triệu đồng, bán ra 1,904 triệu đồng/lượng, tăng thêm 15.000 đồng mỗi lượng. Đây là ngày tăng giá thứ hai liên tiếp của thương hiệu này.

Các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun bán bạc trong khoảng 1,861 - 1,899 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay mỗi nơi một giá

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 48,31 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước.

Diễn biến nổi bật là bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ liên tục bị bán tháo, giá bạc vẫn chưa thể lấy lại nhịp tăng mà biến động trong vùng hẹp cùng với vàng.

Theo giới phân tích, nếu giá bạc có thể phục hồi trên mức 50 USD/ounce, xu hướng tăng sẽ trở lại. Trong trung dài hạn, giá bạc được dự báo có thể tăng tiếp nhờ nhu cầu đầu tư duy trì ở mức cao và nhu cầu công nghiệp vẫn lớn.

Với thị trường trong nước, nhiều thương hiệu bạc Phú Quý, SBJ vẫn chưa mở lại kênh bán bạc giao ngay tại quầy, mà chủ yếu nhận đặt mua bạc qua kênh online, thanh toán trước.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,529 triệu đồng/lượng.