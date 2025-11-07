HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Giá bạc hôm nay 7-11: Hai thương hiệu lớn biến động ngược chiều

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Dù giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế phục hồi mạnh nhưng ở trong nước, mỗi thương hiệu giao dịch bạc một giá.

Ngày 7-11, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,836 triệu đồng, bán ra 1,884 triệu đồng/lượng, đảo chiều giảm khoảng 18.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. 

Tập đoàn Phú Quý mua vào bạc miếng các loại 1,847 triệu đồng, bán ra 1,904 triệu đồng/lượng, tăng thêm 15.000 đồng mỗi lượng. Đây là ngày tăng giá thứ hai liên tiếp của thương hiệu này. 

Các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun bán bạc trong khoảng 1,861 - 1,899 triệu đồng/lượng. 

Giá bạc hôm nay 7 - 11: Biến động trái chiều trên thị trường nội địa và quốc tế - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay mỗi nơi một giá

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 48,31 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước. 

Diễn biến nổi bật là bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ liên tục bị bán tháo, giá bạc vẫn chưa thể lấy lại nhịp tăng mà biến động trong vùng hẹp cùng với vàng.

Theo giới phân tích, nếu giá bạc có thể phục hồi trên mức 50 USD/ounce, xu hướng tăng sẽ trở lại. Trong trung dài hạn, giá bạc được dự báo có thể tăng tiếp nhờ nhu cầu đầu tư duy trì ở mức cao và nhu cầu công nghiệp vẫn lớn.

Với thị trường trong nước, nhiều thương hiệu bạc Phú Quý, SBJ vẫn chưa mở lại kênh bán bạc giao ngay tại quầy, mà chủ yếu nhận đặt mua bạc qua kênh online, thanh toán trước.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,529 triệu đồng/lượng.

Sáng 7-11, giá vàng miếng SJC tăng tiếp, cao chót vót so với giá thế giới

Sáng 7-11, giá vàng miếng SJC tăng tiếp, cao chót vót so với giá thế giới

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng tiếp, vàng miếng vượt xa mốc 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 7-11: Đảo chiều giảm mạnh

(NLĐO) – Sau một phiên bật tăng, giá vàng hôm nay lại đảo chiều đi xuống, do nhà đầu tư ồ ạt bán chốt lời.

Cuối ngày 6-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng tiếp vào cuối ngày, bỏ xa mốc 148 triệu đồng khi giá thế giới vượt 4.000 USD/ounce.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sbj
