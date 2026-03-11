Giá bạc hôm nay 11-3: Đi ngang sau một ngày tăng mạnh

Cuối buổi sáng 11-3, Tập đoàn Phú Quý, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc miếng mua vào quanh 3,31 triệu đồng/lượng, bán ra 3,41 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ so với mức giá cuối ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá bạc tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) giảm khoảng 30.000 đồng/lượng xuống còn khoảng 3,32 - 3,44 triệu đồng/lượng (mua - bán) nhưng vẫn cao hơn các đơn vị khác.

Trong 3 ngày qua, giá bạc miếng tăng thêm khoảng 300.000 - 400.000 đồng/lượng.

Giá bạc trong nước tăng tiếp theo giá thế giới

Tương tự, bạc nguyên khối cũng giảm nhẹ so với cuối ngày hôm qua. Hiện bạc Ancarat giao dịch ở mức 88,2 - 90,93 triệu đồng (mua-bán). Tập đoàn Phú Quý bán ra mỗi kg bạc là 91,54 triệu đồng, trong khi SBJ bán ra cao nhất là 92,16 triệu đồng. Tuy vậy, so với mức giá thấp nhất trong tuần, giá bạc khối hiện đã tăng 7-8 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới giao ngay hiện ở mức 88,7 USD/ounce, chỉ 0,39% so với phiên trước.

Dù giá bạc vẫn còn cách xa mức đỉnh lịch sử 121 USD/ounce lập hồi cuối tháng 1-2026, tuy nhiên mức giá hiện tại vẫn đang cao hơn gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Theo giới phân tích, giá bạc vẫn triển vọng trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt khiến nỗi lo lạm phát giảm bớt, kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất. Nếu lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ tiếp tục, đồng USD suy yếu, giá vàng - bạc sẽ tăng tiếp.