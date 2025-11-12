HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 12-11: Tăng tiếp, công ty bạc cảnh báo lừa đảo

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá bạc trong nước tăng tiếp, bỏ xa mốc 2 triệu đồng/lượng. Một công ty bạc cảnh báo thủ đạo lừa đảo mới.

Sáng 12-11, giá bạc miếng tại Tập đoàn Phú Quý được giao dịch quanh 1,961 triệu đồng/lượng mua vào, 2,022 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 18.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,95 triệu đồng/lượng mua vào, 1,998 triệu đồng/lượng bán ra. 

Một số thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun cũng đẩy giá bán bạc lên 2,004 -  2,013 triệu đồng/lượng. 

Hiện, giá bạc hôm nay ở thị trường trong nước đang ở mức cao nhất trong 3 tuần. 

Nếu tính trong 1 tuần qua, giá bạc tăng trở lại gần 8% và đang hướng tới vùng đỉnh lịch sử quanh 2,14 triệu đồng/lượng hồi tháng 10.

Giá bạc hôm nay 12 - 11: Xu hướng tăng mạnh và cảnh báo lừa đảo từ công ty bạc - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay tăng tiếp, bỏ xa mốc 2 triệu đồng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc trưa nay được giao dịch ở mức 51,23 USD/ounce, tăng tiếp so với mốc 50,62 USD/ounce phiên trước.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý vừa phát cảnh báo lừa đảo. Theo đó, công ty không có bất kỳ chương trình khuyến mại nào liên quan các sản phẩm bạc. Các sản phẩm kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đều đã không còn sản xuất từ lâu và không còn bán hay dùng làm khuyến mại.

"Tất cả fanpage nhận đặt bạc khuyến mại, sản phẩm bạc kỷ niệm, đăng ký mua bạc tích trữ đều là trang giả mạo và có dấu hiệu lừa đảo. Khách hàng cần cẩn trọng để tránh bị lừa" – thông báo của Phú Quý nêu rõ.

Giá bạc hôm nay 12 - 11: Xu hướng tăng mạnh và cảnh báo lừa đảo từ công ty bạc - Ảnh 3.


