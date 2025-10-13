HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 13-10: Mỗi lượng bạc vượt 2 triệu đồng, các cửa hàng mua bán nhỏ giọt

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng tiếp cả ở thị trường trong nước lẫn quốc tế, vượt mọi dự báo.

Sáng 13-10, giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế vừa mở cửa tuần giao dịch mới đã tăng vọt lên trên 50 USD/ounce. Lúc 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam, bạc được giao dịch ở mức 50,88 USD/ounce, tăng tới 1,74% so với giá đóng cửa cuối tuần.

Bất chấp các cảnh báo giá bạc có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn, kim loại quý vẫn không ngừng đà tăng sốc. Sau khi vượt qua mốc đỉnh từng lập vào năm 2011, giá bạc đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Đà đi lên của giá bạc cùng nhịp với giá vàng, khi sáng nay trên thị trường thế giới, giá vàng tăng tiếp lên 4.053 USD/ounce, tăng tới 35 USD mỗi ounce so với phiên trước.

Giá bạc thế giới tăng thúc đẩy giá bạc trong nước đi lên. Lúc 9 giờ sáng nay, bạc Phú Quý 99,99% được Tập đoàn Phú Quý niêm yết mua vào 1,944 triệu đồng/lượng, bán ra lên tới 2,004 triệu đồng/lượng, tăng tới 37 triệu đồng (tăng 1,8%) so với hôm qua.

Sacombank-SBJ giao dịch bạc ở mức 1,953 triệu đồng/lượng mua vào, 1,998 triệu đồng/lượng bán ra.

Chỉ trong 1 tháng qua, giá bạc trong nước đã tăng khoảng 20%.

Giá bạc hôm nay 13 - 10 tiếp tục tăng , vượt 2 triệu đồng mỗi lượng - Ảnh 2.

Giá bạc tăng tiếp trong những ngày qua

Liên quan đến thị trường bạc trong nước, từ cuối tuần qua, một số thương hiệu bạc như Phú Quý đã thông báo ngừng nhận đơn hàng mới các sản phẩm bạc miếng – bạc thỏi, cho đến khi có thông báo mới.

"Hiện tại Phú Quý đang tập trung toàn bộ nguồn lực sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng đúng hẹn cho các đơn hàng đã đặt" – công ty này thông báo.

Một số công ty khác cũng cho hay mỗi ngày, công suất sản xuất bạc chỉ khoảng vài trăm lượng - trong khi nhu cầu của khách cao hơn nhiều. Vì vậy, có tình trạng xếp hàng chờ mua bạc tại một số chi nhánh nhưng chủ yếu khách đông trong buổi sáng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,62 triệu đồng/lượng.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sacombank-sbj giá bạc thế giới
