Giá bạc hôm nay 13-11 lên cao nhất gần 1 tháng

Sáng 13-11, giá bạc miếng tại Tập đoàn Phú Quý giao dịch quanh 2,043 triệu đồng/lượng mua vào, 2,106 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 84.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,007 triệu đồng/lượng mua vào, 2,058 triệu đồng/lượng bán ra.

Ancarat, Golden Fun cũng đẩy giá bạc vượt xa mốc 2 triệu đồng/lượng quanh 2,034 - 2,086 triệu đồng/lượng (chiều bán ra)

Giá bạc hôm nay ở thị trường trong nước lên mức cao nhất trong gần 1 tháng qua.

Nếu tính trong 1 tuần qua, giá bạc tăng trở lại hơn 10% và đang trở lại mốc đỉnh lịch sử từng lập vào tháng 10 vừa qua vùng 2,14 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng liên tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở mức 53,44 USD/ounce, tăng tới 4,3% so với phiên trước và đang hướng trở lại vùng đỉnh lịch sử vùng 54,4 USD/ounce lập hồi tháng 10.

Theo các chuyên gia, giá bạc đi lên cùng nhịp với vàng sau chuỗi bị bán tháo vào cuối tháng 10. Bạc được kỳ vọng không chỉ là kênh đầu tư trú ẩn an toàn cùng với vàng, còn được thúc đẩy bởi nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng.

Mới nhất, việc Chính phủ Mỹ dự kiến hoạt động trở lại, các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố sắp tới có thể mở đường cho việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới. Lãi suất tiếp tục giảm, đồng USD đi xuống là yếu tố hỗ trợ giá bạc, giá bạc tích cực.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 12%.

Giá bạc tăng hơn 10% trong khoảng 1 tuần qua



