Giá bạc hôm nay 13-5: Tiếp tục bùng nổ, tăng hơn 23 triệu đồng/kg từ đáy

Trưa 13-5, giá bạc thế giới tiếp tục trụ vững trên mốc 86,5 USD/ounce, tăng tiếp so với phiên trước.

Chỉ trong khoảng 3 ngày qua, giá bạc tăng một mạch từ vùng 80 USD/ounce lên xấp xỉ 88 USD/ounce, tăng hơn 8% và tăng tới tổng cộng trên 40% nếu tính từ mức đáy 61,5 USD/ounce lập hồi giữa tháng 3.

Đây là mức phục hồi rất mạnh của bạc, vượt xa giá vàng. Kim loại quý tăng bùng nổ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế và trong nước.

Ở thị trường trong nước, giá bạc các loại cũng leo lên mức cao nhất trong 2 tháng qua. Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng mua vào 3,2 triệu đồng/lượng, bán ra 3,28 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay đang ở mức cao nhất trong 2 tháng qua

Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ công bố giá bạc miếng mua – bán lần lượt là 3,17 triệu đồng/lượng và 3,27 triệu đồng/lượng.

Nhiều thương hiệu khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải hay Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc lên mốc cao mới trong nhiều tháng qua, phổ biến quanh 3,21 triệu đồng/lượng mua vào, 3,29 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc kg cũng tăng thêm hàng triệu đồng, lên quanh mốc 85,5 triệu đồng mua vào, 87,8 triệu đồng bán ra, tăng hơn 3 triệu đồng mỗi kg so với hôm qua. Mốc cao nhất của giá bạc kg trong buổi sáng lên tới 88,5 triệu đồng – tăng hơn 23 triệu đồng so với mốc đáy giữa tháng 3 vừa qua.

Chỉ trong 2 tháng, giá bạc trong nước đi lên mạnh mẽ - bỏ xa đà tăng của giá vàng. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu quan tâm trở lại với kênh bạc. Trong đó, không ít người vẫn chờ ngày "về bờ" khi mua bạc hồi cuối tháng 1-2026 ở vùng đỉnh quanh 4,5 – 4,7 triệu đồng/lượng và quanh 120 triệu đồng/kg.

Liên quan đến đầu tư bạc lúc này, một số chuyên gia cho rằng có thể mua vào tích lũy nhưng không mua đuổi khi giá tăng nhanh, không đổ tất cả vốn vào bạc và đặc biệt là không vay vốn để mua.

Giá bạc trong nước cao nhất khoảng 2 tháng qua







