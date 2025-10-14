HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 14-10: Tăng không kém giá vàng, bạc Phú Quý vượt xa mốc 2 triệu đồng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế lập mốc đỉnh mới, kéo giá bạc Phú Quý vượt xa mốc 2 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, 14-10, giá bạc Phú Quý được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 2,021 triệu đồng/lượng mua vào, 2,084 triệu đồng/lượng bán ra, tăng hơn 100.000 đồng mỗi lượng (tương đương mức tăng tới 5,1%) so với hôm qua. 

Giá bạc 99,99% tại Sacombank-SBJ cũng được đẩy lên mức 2,037 triệu đồng/lượng mua vào, 2,088 triệu đồng/lượng bán ra.

Chỉ tính trong khoảng 1 tuần qua, mỗi lượng bạc tăng hơn 9%. Đây là mức tăng rất mạnh của bạc và tiếp chuỗi tăng kéo dài thời gian qua.

Trên thị trường quốc tế, khi giá vàng liên tiếp lập kỷ lục mới thì giá bạc hôm nay cũng lập đỉnh lịch sử, lần đầu chạm mốc 52,9 USD/ounce, tăng hơn 10,9% so với phiên trước. Giá bạc đi lên cùng xu hướng với vàng, trong bối cảnh nhu cầu tìm đến kênh trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trên thị trường quốc tế vẫn duy trì ở mức cao.

Hiện tại, giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 4.145 USD/ounce, tăng tiếp cả 100 USD/ounce so với phiên trước và đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá bạc hôm nay 14 - 10: Tăng mạnh , nhà đầu tư tiếc nuối vì bán sớm - Ảnh 2.

Giá bạc tăng mạnh cùng nhịp với giá vàng

Cả vàng và bạc đều đang là những kênh đầu tư lấp lánh, cùng nhau lập các mốc cao mới bất chấp chỉ số đồng USD (DXY) sáng nay cũng lên vượt 99 điểm – mốc cao nhất trong nhiều tuần qua.

Giá bạc, giá vàng cùng tăng mạnh

Theo giới phân tích, nhu cầu trú ẩn an toàn do chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa đã hỗ trợ giá bạc, giá vàng lập đỉnh lịch sử. Dù vậy, với chuỗi tăng nóng và liên tiếp gần đây, các chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ các kim loại quý này có thể đảo chiều giảm trong ngắn hạn – sau khi liên tục ở vùng quá mua do tăng liên tiếp.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,68 triệu đồng/lượng.

Nếu tính từ đầu năm tới nay, giá bạc đã tăng khoảng 80%, mức sinh lời "không tưởng" đối với kênh đầu tư này. Điều đó có nghĩa, nếu bỏ 1 tỉ đồng vào bạc hồi đầu năm, người mua bạc có thể kiếm lời tới 800 triệu đồng ở thời điểm này. 

Dù vậy, nhiều người lại bày tỏ sự tiếc nuối khi bán sớm bạc. Chị Bích Thanh (ngụ phường Bến Thành, TP HCM) kể hồi đầu năm, chị có mua bạc để dành ở mức giá khoảng 1,1 triệu đồng. Tới giữa năm nay, khi giá lên khoảng 1,4 triệu đồng/lượng chị đã chốt lời.

"Từ đó đến nay, thấy giá bạc tăng liên tiếp và tới giờ vượt 2 triệu đồng/lượng nhưng tôi chưa mua lại vì thấy tăng cao quá" – chị Thanh kể.

Nhu cầu mua bạc để dành cũng bắt đầu tăng khi nhiều nhà đầu tư thấy giá tăng liên tiếp theo thế giới thời gian qua. Dù vậy, một số doanh nghiệp bất ngờ thông báo ngừng nhận đơn hàng mới các sản phẩm bạc miếng - bạc thỏi do sản xuất không kịp lượng đơn đặt trước của khách hàng. Có đơn vị viết giấy hẹn qua tới đầu năm sau mới giao hàng nếu khách có nhu cầu mua lúc này. 

Giá bạc hôm nay 14 - 10: Tăng mạnh , nhà đầu tư tiếc nuối vì bán sớm - Ảnh 3.

Giá bạc Phú Quý tăng hơn 9% trong 1 tuần qua


